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影／為閃他車？19歲男載女友人開車撞進餐飲店釀2傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子在今天下午3時許，開車載女友人行經北區時，疑為閃避其他車輛，先衝撞中央分隔島後，再失控撞進一家餐飲店內，造成店內滿目瘡痍，幸好當時店內無客人用餐，僅賴與車內張姓女乘客友手腳擦挫傷，經警方調查，賴有駕照，也無飲酒，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，賴姓男子（19歲）在今天下午3時許，駕駛轎車載張姓女友人（19歲）沿北區進化路外側車道，由天祥街往梅亭東街方向直行，行經北區進化路571號附近時，賴疑為閃避路口開出的一輛轎車，賴先衝撞左邊的中央分隔島後，再撞上右方的三角窗餐飲店，轎車撞破店家玻璃門後，衝進店家內部營業場所。

幸好當時店家正在準備材料，店內沒有其他用餐客人，僅有賴與張女受傷，二人都是手腳有輕微擦挫傷，無生命危險。

第二警分局交通分隊到場調查，賴無酒精濃度，也有駕照，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因待交大事故組釐清。

台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天開車行經北區進化路時失控，撞進路旁的一家餐飲店內，造成賴與車內女乘客受傷。圖／讀者提供

駕照 台中市

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