聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／為閃他車？19歲男載女友人開車撞進餐飲店釀2傷
台中市賴姓男子在今天下午3時許，開車載女友人行經北區時，疑為閃避其他車輛，先衝撞中央分隔島後，再失控撞進一家餐飲店內，造成店內滿目瘡痍，幸好當時店內無客人用餐，僅賴與車內張姓女乘客友手腳擦挫傷，經警方調查，賴有駕照，也無飲酒，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
據查，賴姓男子（19歲）在今天下午3時許，駕駛轎車載張姓女友人（19歲）沿北區進化路外側車道，由天祥街往梅亭東街方向直行，行經北區進化路571號附近時，賴疑為閃避路口開出的一輛轎車，賴先衝撞左邊的中央分隔島後，再撞上右方的三角窗餐飲店，轎車撞破店家玻璃門後，衝進店家內部營業場所。
幸好當時店家正在準備材料，店內沒有其他用餐客人，僅有賴與張女受傷，二人都是手腳有輕微擦挫傷，無生命危險。
第二警分局交通分隊到場調查，賴無酒精濃度，也有駕照，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因待交大事故組釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言