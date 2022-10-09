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衰！新北男愛車停戶外停車場 遭野狗咬爛保險桿...求償無門

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

44歲張姓男子日前將豐田愛車停在新北市永和區福和橋河堤邊出租停車場，昨天早上牽車時，發現愛車右前車頭保險桿嚴重毀損，懷疑遭擦撞、對方肇逃，氣得報警。轄區警方獲報，調閱監視器畫面釐清犯嫌身分，沒想到案情大逆轉，並非人車所為，而是「一隻野狗」。

警方調查，案發時間是8日凌晨1點25分，透過監視器畫面可見，一隻野狗不明原因瘋狂咬汽車板金、保險桿，致整片掉落毀損；由於野狗沒有飼主，無人能求償。張男友人事後在臉書社團「我是永和人」貼文，說愛車在河堤出租停車場被野狗破壞，想詢問網友推薦「室內停車場車位」，避免再次破財，也補充說沒有怪狗。

該貼文引起社群民眾廣大迴響，有人直呼「狗咬成這樣也太誇張」、「到底是什麼狗」、「動物的咬合力不是你能想像的」，也有人認為不是個案，說「搜尋狗咬車就很多案例了」、「通常是在追躲車裡的貓」。

張姓男子將愛車停在新北市永和區福和橋河堤邊出租停車場，沒想到慘遭野狗攻擊，車前保險桿掉落，由於野狗無飼主，求償無門。記者翁至成／翻攝
張姓男子將愛車停在新北市永和區福和橋河堤邊出租停車場，沒想到慘遭野狗攻擊，車前保險桿掉落，由於野狗無飼主，求償無門。記者翁至成／翻攝
張姓男子將愛車停在新北市永和區福和橋河堤邊出租停車場，沒想到慘遭野狗攻擊，車前保險桿掉落，由於野狗無飼主，求償無門。記者翁至成／翻攝
張姓男子將愛車停在新北市永和區福和橋河堤邊出租停車場，沒想到慘遭野狗攻擊，車前保險桿掉落，由於野狗無飼主，求償無門。記者翁至成／翻攝

停車場 監視器 新北

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