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砰然巨響！新店社區大樓「超誇張鋼架掉落」 中庭遭掩埋

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砰然巨響！新店社區大樓「超誇張鋼架掉落」 中庭遭掩埋

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨3點多傳出砰然巨響，住戶探頭察看，發現大門中庭的輕鋼架竟然掉落、崩塌，誇張直接「掩埋」中庭進出路線。轄區警方獲報到場，確認沒有人員受傷，僅財損；社區總幹事聯絡廠商後，自行封鎖現場、善後。有民眾將照片上傳臉書社團「我們就是安坑，安坑自古就是城」，提醒大家小心，網友留言「好險是半夜，要不然不知道壓到誰」、「芭比Ｑ了」。

新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。記者翁至成／翻攝
新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。記者翁至成／翻攝
新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。記者翁至成／翻攝
新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。記者翁至成／翻攝
新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。圖／取自臉書社團「我們就是安坑，安坑自古就是城」民眾張玉龍
新北市新店區安民街一處社區大樓，今天凌晨傳出大門中庭的輕鋼架掉落，場景十分誇張，所幸無人傷。圖／取自臉書社團「我們就是安坑，安坑自古就是城」民眾張玉龍

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