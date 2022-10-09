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影／連假擾民！ 台61改裝車狂飆 「口罩遮牌」無照被逮
國慶連假第二天，桃園市大園、觀音區台61線部分路段，今半夜出現10多輛改裝機車聚集競速，被大園警方逮個正著，拖下車控制，其中一人以口罩遮掩車牌、另一人無照，最高分別可處4800元、1萬2000元罰鍰。
大園分局指出，線上警網今凌晨3時許在台61線與忠孝路口巡邏時，發現10多輛遮牌改裝機車沿線競速、闖紅燈，立刻通報附近警力一同攔查，其中一名牛姓男子（18歲）因不熟悉路況脫隊，在大觀路與許厝港路口被嘲因派出所員警包夾攔停。
警方發現牛男以口罩遮擋車牌，違反道路交通管理處罰條例，依法逕行舉發，處2400元至4800元罰鍰；另外同行17歲少年無照也被攔，將挨6000至1萬2000元罰鍰。警方初步未發現兩人改裝排氣管。
大園分局表示，為避免改裝車聚集競速擾人安寧、影響用路人安全，警方於轄內台15線、台61線、台66線等路段，持續規劃防制危險駕車勤務，實施威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。
警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。
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