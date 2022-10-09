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台鐵仁德段死亡事故 警查平交道旁機車是死者騎來的

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

一列3721區間車今天上午10點多行經台鐵台南市仁德區保仁路平交道附近，司機員發現北上鐵軌上有異物，停下報鐵路警察調查，警方發現是一名男性遺體，根據附近停放機車，查出死者為68歲杜姓男子，家屬向警方透露他生前有情緒障礙，曾有輕生念頭，警方研判他想不開輕生。

據了解，台鐵3721區間車從沙崙站開至台南站，今天上午約10點30分行經保仁路平交道前，發現鐵軌上有異物，通報台鐵人員及鐵路警察到場了解後，發現男性死者支離破碎，連络上死者家人後先將遺體移走，並請家人到派出所製作筆錄。家屬向警方表示，杜生前有情緒障礙，疑想不開輕生。

這起事故造成中洲火站車至台南火車站一度單向行駛，目前已排除，恢復雙向通車。據了解，之前曾有列車通報疑似撞到狗。警方說，調閱附近監視器畫面查出，死者約今天上午8點多騎機車到附近停放後走進保仁路平交道鐵軌，確切死亡時間將進一步追查釐清。檢警相驗遺體後，將發交由家屬處理。

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台鐵台南仁德區保仁路平交道鐵軌發現男性死者，目前已排除恢復通車。記者黄宣翰／攝影
台鐵台南仁德區保仁路平交道鐵軌發現男性死者，目前已排除恢復通車。記者黄宣翰／攝影

台南 台鐵 警察

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