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新北里長候選人門口監視器被打歪 一查大驚：現任里長

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區得和里里長候選人蔡喬恩，前天發現家門口的監視器被人更改拍攝方向，一查發現動手的是隔壁鄰居、現任得和里里長蔡綉花；蔡喬恩認為影響權益，至派出所提告強制罪並附帶民事求償。對此，蔡綉花回應，因該監視器角度會拍到家人進出，嚴重影響隱私，才去調整角度，但強調沒有破壞。

蔡綉花和蔡喬恩是逾40年的老鄰居，今年九合一選舉，一同競選得和里里長，蔡綉花已連任六屆里長，蔡喬恩則是初次參選。蔡喬恩本月7日晚上11點多發現，家門外的監視器被人拿棍棒移動拍攝角度，經觀察發現，對方竟是蔡綉花，隔天便至派出所提告。

蔡喬恩指出，蔡綉花半夜撐傘持棍打歪監視器，認為意圖妨害選舉，怕她日後又有脫序行為，才去派出所報案提告強制罪並附帶民事求償。永和警方昨天晚上完成雙方筆錄，詢後依法送辦。

蔡綉花回應，彼此之間是鄰居，但這次一同競選里長，是對手關係，認為該支監視器拍攝角度會拍到家人等里民進出，嚴重影響隱私權，才拿雨傘調整角度，強調不是破壞；針對被告一事，蔡綉花坦承，此行為沒有事先告知是自己的不對。

蔡喬恩補充說，該支監視器已裝設超過10年，之前都沒有問題，還曾幫助警察逮到嫌犯，認為對方想太多，希望就此打住，不要再做出違法行為，還給選舉乾淨的空間。

現任得和里里長蔡綉花前天晚上10點多，持雨傘揮打隔壁鄰居、得和里里長候選人蔡喬恩門口外的監視器，被提告強制罪並附帶民事求償。記者翁至成／翻攝
現任得和里里長蔡綉花前天晚上10點多，持雨傘揮打隔壁鄰居、得和里里長候選人蔡喬恩門口外的監視器，被提告強制罪並附帶民事求償。記者翁至成／翻攝

監視器 九合一選舉

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