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改良救護器材 台南市消防局教官研發電動擔架置物帆布

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰歷經3個月改良救護器材，研發出電動擔架置物帆布，讓救護工作更輕鬆有效率，也讓同仁更專心照顧患者，經消防局採納為年度救護創新作為。

姜世聰目前也是消防局EMT-P救護教官，觀察同仁出勤救護時，經常需要攜帶大量救護器材，在患者躺上擔架後，雙手需要推送擔架同時還需要空出手來拿救護器材，十分吃力，經3個月研發出電動擔架置物帆布，讓同仁更可以專心照顧患者。

消防局長李明峯表示，該項發明不僅成本低，估價約500元以內，且材料為常見pvc材質帆布，安裝也很簡易；可使用束帶穿過帆布上鉚釘扣與電動擔架主體連結即完成，且不會影響電動擔架床頭伸縮功能，兼具防水透氣，有效減輕EMT同仁負擔。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，運送患者上救護車時，可以將血壓機、AED或12導程機放置置物帆布上，攜帶方便且輕巧。

台南市消防之友會第二辦事處長胡正德也頒發創意獎勵金，鼓勵有更多同仁對於緊急救護發想更多創意。

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰（左）研發電動擔架置物帆布，台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（右）頒發創意獎勵金。圖／台南市政府消防局提供
台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰（左）研發電動擔架置物帆布，台南市消防之友會第二辦事處長胡正德（右）頒發創意獎勵金。圖／台南市政府消防局提供

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