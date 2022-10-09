改良救護器材 台南市消防局教官研發電動擔架置物帆布

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰歷經3個月改良救護器材，研發出電動擔架置物帆布，讓救護工作更輕鬆有效率，也讓同仁更專心照顧患者，經消防局採納為年度救護創新作為。

姜世聰目前也是消防局EMT-P救護教官，觀察同仁出勤救護時，經常需要攜帶大量救護器材，在患者躺上擔架後，雙手需要推送擔架同時還需要空出手來拿救護器材，十分吃力，經3個月研發出電動擔架置物帆布，讓同仁更可以專心照顧患者。

消防局長李明峯表示，該項發明不僅成本低，估價約500元以內，且材料為常見pvc材質帆布，安裝也很簡易；可使用束帶穿過帆布上鉚釘扣與電動擔架主體連結即完成，且不會影響電動擔架床頭伸縮功能，兼具防水透氣，有效減輕EMT同仁負擔。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，運送患者上救護車時，可以將血壓機、AED或12導程機放置置物帆布上，攜帶方便且輕巧。