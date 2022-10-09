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婦人掉5萬元攔警車啜泣 警一路追公車助找回

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名陳姓女子搭公車，卻大意將裝有5萬元現金的皮夾放置在公車上，陳女一下車才發現，趕緊攔下大安警分局的警車協助，靠著員警聯繫業者追蹤公車，終在台北車站前攔下公車，找回皮夾。

警方表示，大安分局敦化南路派出所警員彭裕勛、劉定融日前上午10點多，開警車外出巡邏時，遇上陳女（43歲）慌張上前狂敲派出所警車，指裝有新台幣5萬多元的皮夾遺忘在公車上，需要警方協助。

員警立刻請陳女上了警車，陳在警車上不斷啜泣，不停向員警說這筆現金非常重要，也不停哭訴希望員警能找回。

員警除了不斷安撫心急的陳女，一方面也透過聯繫公車業者，確認公車路線及使用公車App判斷公車可能前往路線。

最後，警方終於在台北車站前攔阻到公車，並找回陳女遺失的皮夾，讓陳相當開心，不斷感謝警方協助找尋，才能讓皮夾失而復得。

大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝
大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝
大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝
大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝
大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝
大安分局敦南所員警協助婦人找回皮夾。記者邱奕能／翻攝

公車 台北車站 北市

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