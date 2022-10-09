影／貨車闖紅燈擦撞賓士 蘆洲8+9街頭聚眾鬧事打司機

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛貨車闖紅燈釀成擦撞，對方賓士車年輕駕駛隨即撂人，當街毆打貨車司機。警方快打部隊趕抵，屁孩也越聚越多，在現場叫囂妨害安寧。員警最後把主要鬧事的3人帶回，將依妨害秩序、傷害罪嫌函送偵辦。

今天凌晨2時許，53歲吳姓司機駕駛貨車在蘆洲區和平路口闖紅燈，與綠燈沿著中山一路往三重方向直行的賓士轎車發生擦撞，賓士車22歲范姓駕駛隨即打電話撂人，2名19歲林姓、徐姓男子共乘機車趕抵，徐男當街毆打貨車司機，過程全被附近居民錄影，並上傳到臉書社團。

稍後有1名員警率先趕抵，貨車司機急忙指控對方動粗，2名年輕人不顧員警在場，咄咄逼人還想衝過去施暴，氣焰囂張與員警吵架。接著快打部隊陸續增援12名警力到場，賓士車撂來至少8、9名年輕人，聚集在街頭大聲叫囂妨害秩序與安寧。