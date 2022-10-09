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蘭嶼上百人群毆事件警逮6人偵訊 網傳吸毒滋事疑帶風向

影／貨車闖紅燈擦撞賓士 蘆洲8+9街頭聚眾鬧事打司機

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛貨車闖紅燈釀成擦撞，對方賓士車年輕駕駛隨即撂人，當街毆打貨車司機。警方快打部隊趕抵，屁孩也越聚越多，在現場叫囂妨害安寧。員警最後把主要鬧事的3人帶回，將依妨害秩序、傷害罪嫌函送偵辦。

今天凌晨2時許，53歲吳姓司機駕駛貨車在蘆洲區和平路口闖紅燈，與綠燈沿著中山一路往三重方向直行的賓士轎車發生擦撞，賓士車22歲范姓駕駛隨即打電話撂人，2名19歲林姓、徐姓男子共乘機車趕抵，徐男當街毆打貨車司機，過程全被附近居民錄影，並上傳到臉書社團。

稍後有1名員警率先趕抵，貨車司機急忙指控對方動粗，2名年輕人不顧員警在場，咄咄逼人還想衝過去施暴，氣焰囂張與員警吵架。接著快打部隊陸續增援12名警力到場，賓士車撂來至少8、9名年輕人，聚集在街頭大聲叫囂妨害秩序與安寧。

警方最後將帶頭鬧事的范姓、林姓、徐姓男子帶回，其餘人驅離。貨車司機提出告訴，3人警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

屁孩不顧員警在場，咄咄逼人還想衝過去施暴，氣焰囂張與員警吵架。圖／翻攝爆料公社
屁孩不顧員警在場，咄咄逼人還想衝過去施暴，氣焰囂張與員警吵架。圖／翻攝爆料公社
快打警力趕抵支援，現場屁孩聚集8、9人在街頭叫囂妨害安寧。記者林昭彰／翻攝
快打警力趕抵支援，現場屁孩聚集8、9人在街頭叫囂妨害安寧。記者林昭彰／翻攝
貨車闖紅燈導致與賓士轎車擦撞。記者林昭彰／翻攝
貨車闖紅燈導致與賓士轎車擦撞。記者林昭彰／翻攝
現場聚集8、9名年輕人，深夜在街頭叫囂吵雜妨害秩序與安寧。圖／翻攝爆料公社
現場聚集8、9名年輕人，深夜在街頭叫囂吵雜妨害秩序與安寧。圖／翻攝爆料公社
徐姓男子（中）當街毆打吳姓貨車司機（右）。圖／翻攝爆料公社
徐姓男子（中）當街毆打吳姓貨車司機（右）。圖／翻攝爆料公社
員警趕抵，貨車司機急忙指控對方動粗。圖／翻攝爆料公社
員警趕抵，貨車司機急忙指控對方動粗。圖／翻攝爆料公社

傷害罪

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