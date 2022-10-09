快訊

MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

蘭嶼上百人群毆事件警逮6人偵訊 網傳吸毒滋事疑帶風向

高雄民宅傳老婦微弱求救聲 警消破窗見她赤裸趴地已3天

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市72歲獨居的楊姓老婦人，因保全見她多日未出門，前往查看，聽見屋內微弱求救聲報警；警消破窗進屋，發現老婦因3天前洗澡摔倒，導致背部舊疾復發，赤裸趴地，叫天天不應、叫地地不靈，長達3天，救護員用棉被裹住她保溫，送醫撿回一命。

警方指出，獨居在永安區保安路的72歲楊姓老婦人，4日晚上在住家洗澡，走出浴室後，不慎跌倒在地，因當下重摔，導致背部舊傷拉傷復發，癱軟無力倒在地上，痛到動彈不得。

楊婦當時曾呼喊「救人」，因聲音過於微弱，鄰居根本聽不見，她躺在地上，「叫天天不應，叫地地不靈」，長達3天未喝一滴水。

由於社區保全多日未見楊婦外出，覺得有異，7日下午3時，前往楊婦家查看，當時楊婦見屋外有聲響，使盡吃奶力氣喊救命，保全聽到求救微弱呻吟聲，因不得其門而入，立即報警。

岡山警分局永安分駐所員警獲報，和救護車同步抵達，因楊婦家大門深鎖，為把握黃金救援時間，警消從2樓破壞窗戶鐵鋁條，順利進屋，發現楊婦全身赤裸俯趴在地。

救護人員深怕多日未進食的楊婦失溫，立即以棉被包裹她的身體，緊急將楊婦送醫治療，所幸無生命危險，所幸保全和警消即時救援，否則後果不堪設想。

高雄市72歲獨居的楊姓老婦人在屋內洗澡摔倒，赤裸俯趴地上3天才獲救，救護人員以棉被包裹她的身體保溫。記者石秀華／翻攝
高雄市72歲獨居的楊姓老婦人在屋內洗澡摔倒，赤裸俯趴地上3天才獲救，救護人員以棉被包裹她的身體保溫。記者石秀華／翻攝
高雄市72歲獨居的楊姓老婦人洗澡摔倒，赤裸躺在地上3天，保全查看聽到微弱呻吟求救聲報警，警消破窗救人。記者石秀華／翻攝
高雄市72歲獨居的楊姓老婦人洗澡摔倒，赤裸躺在地上3天，保全查看聽到微弱呻吟求救聲報警，警消破窗救人。記者石秀華／翻攝

保全 獨居 岡山

延伸閱讀

韓國瑜明高雄輔選許采蓁 考量安全取消大進場

高雄模型機玩家持BB槍射狗 飼主攔人他駕車跑了

高雄又停電！前金1264戶受影響 網怒：硬碟被搞死

高雄990元好玩卡開賣啦 21項超值優惠等你暢玩大高雄

相關新聞

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

在蘭嶼旅遊簡姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名...

台鐵保仁路平交道鐵軌 中年男性陳屍支離破碎

台鐵台南市仁德區保仁路平交道附近，今天上午10點多，經區間車司機員發現北上鐵軌上有名死者，停下後通報。鐵路警方初步調查，...

影／離譜！卡拉OK獨飲嫌鄰桌太吵 司機喝多開卡車撞店家

新北市1名31歲吳姓砂石車司機，昨晚獨自在新莊區的卡拉OK喝酒，與鄰桌酒客起爭執之後憤而離去，竟駕駛砂石車折返連續衝撞店...

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬...

台鐵路線驚見遺體 台南至中洲改單線行車、列車將延誤

台鐵表示，台南往保安路段發生死傷事故，上午10時30分起，台南站至中洲站間南下、北上列車以東線單線相向行車，將有延誤。受...

影／南橫山區受困山友今晨吊掛送醫 搜救員籲團進團出

黃姓男子和友人日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，但同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。