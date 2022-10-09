高雄民宅傳老婦微弱求救聲 警消破窗見她赤裸趴地已3天
高雄市72歲獨居的楊姓老婦人，因保全見她多日未出門，前往查看，聽見屋內微弱求救聲報警；警消破窗進屋，發現老婦因3天前洗澡摔倒，導致背部舊疾復發，赤裸趴地，叫天天不應、叫地地不靈，長達3天，救護員用棉被裹住她保溫，送醫撿回一命。
警方指出，獨居在永安區保安路的72歲楊姓老婦人，4日晚上在住家洗澡，走出浴室後，不慎跌倒在地，因當下重摔，導致背部舊傷拉傷復發，癱軟無力倒在地上，痛到動彈不得。
楊婦當時曾呼喊「救人」，因聲音過於微弱，鄰居根本聽不見，她躺在地上，「叫天天不應，叫地地不靈」，長達3天未喝一滴水。
由於社區保全多日未見楊婦外出，覺得有異，7日下午3時，前往楊婦家查看，當時楊婦見屋外有聲響，使盡吃奶力氣喊救命，保全聽到求救微弱呻吟聲，因不得其門而入，立即報警。
岡山警分局永安分駐所員警獲報，和救護車同步抵達，因楊婦家大門深鎖，為把握黃金救援時間，警消從2樓破壞窗戶鐵鋁條，順利進屋，發現楊婦全身赤裸俯趴在地。
救護人員深怕多日未進食的楊婦失溫，立即以棉被包裹她的身體，緊急將楊婦送醫治療，所幸無生命危險，所幸保全和警消即時救援，否則後果不堪設想。
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