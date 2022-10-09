限速40迎國慶 南投草屯富林路測速桿明起開拍
南投草屯富林路因路狹、車流大，交通事故頻傳，議員要求設法改善，降低事故傷亡發生，警方為此規畫架設固定測速照相機取締，經裝機施工完成，並公告宣導1個月，將在國慶日也就是明天啟用開拍，限速40公里，行經務必減速慢行。
縣府指出，富林路連結虎山路、富寮里，為汽機車混合行駛的單向雙線道，但道路狹窄、車流量大，又有高低落差，更因部分路段有坡度且筆直，而有車速過快、就地迴轉等違規情事，致交通事故頻傳，議員因此要求改善，降低事故傷亡發生。
縣警局交通隊表示，富林路因無機車道，常見汽機車易爭道，且有長下坡路段，駕駛人稍不留神就超速，造成該路段曾發生多起死亡車禍，而在道路無法拓寬改善的狀況下，規畫架設固定測速照相機取締，提醒用路人行經該路段放慢車速。
經警方評估，將固定測速照相機設於富林路一段579號前，也就是下坡處末端，今年5月下旬即派工著手建置測速桿，待完成裝機、測速取締標示牌面等施工作業，並公告宣導1個月期滿後，預計國慶日（10日）也就是明天正式啟用開拍。
交通隊也提醒，富林路一段的固定式測速照相可雙向拍攝，主要取締項目為「超速」，而該路段限速40公里，汽機車駕駛人行經務必放慢車速，遵守限速規定，未來該測速桿會不定期「轉頭」取締，只要做好車速管理，就不用擔心荷包失血。
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