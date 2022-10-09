快訊

MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

蘭嶼上百人群毆事件警逮6人偵訊 網傳吸毒滋事疑帶風向

限速40迎國慶 南投草屯富林路測速桿明起開拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯富林路因路狹、車流大，交通事故頻傳，議員要求設法改善，降低事故傷亡發生，警方為此規畫架設固定測速照相機取締，經裝機施工完成，並公告宣導1個月，將在國慶日也就是明天啟用開拍，限速40公里，行經務必減速慢行。

縣府指出，富林路連結虎山路、富寮里，為汽機車混合行駛的單向雙線道，但道路狹窄、車流量大，又有高低落差，更因部分路段有坡度且筆直，而有車速過快、就地迴轉等違規情事，致交通事故頻傳，議員因此要求改善，降低事故傷亡發生。

縣警局交通隊表示，富林路因無機車道，常見汽機車易爭道，且有長下坡路段，駕駛人稍不留神就超速，造成該路段曾發生多起死亡車禍，而在道路無法拓寬改善的狀況下，規畫架設固定測速照相機取締，提醒用路人行經該路段放慢車速。

經警方評估，將固定測速照相機設於富林路一段579號前，也就是下坡處末端，今年5月下旬即派工著手建置測速桿，待完成裝機、測速取締標示牌面等施工作業，並公告宣導1個月期滿後，預計國慶日（10日）也就是明天正式啟用開拍。

交通隊也提醒，富林路一段的固定式測速照相可雙向拍攝，主要取締項目為「超速」，而該路段限速40公里，汽機車駕駛人行經務必放慢車速，遵守限速規定，未來該測速桿會不定期「轉頭」取締，只要做好車速管理，就不用擔心荷包失血。

南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段的固定測速照相機明天起正式開拍取締，限速40公里。記者賴香珊／攝影

測速

延伸閱讀

影／國慶連假第二天 麗寶排隊購買人潮800公尺

國慶連假第2天湧車潮 台中大雅、大里、霧峰車多壅塞

國慶出遊潮下午湧現 4大觀光風景區恐塞車

南投世界茶業博覽會開幕 林明溱：歡迎來找好茶

相關新聞

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

在蘭嶼旅遊簡姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名...

台鐵保仁路平交道鐵軌 中年男性陳屍支離破碎

台鐵台南市仁德區保仁路平交道附近，今天上午10點多，經區間車司機員發現北上鐵軌上有名死者，停下後通報。鐵路警方初步調查，...

影／離譜！卡拉OK獨飲嫌鄰桌太吵 司機喝多開卡車撞店家

新北市1名31歲吳姓砂石車司機，昨晚獨自在新莊區的卡拉OK喝酒，與鄰桌酒客起爭執之後憤而離去，竟駕駛砂石車折返連續衝撞店...

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬...

台鐵路線驚見遺體 台南至中洲改單線行車、列車將延誤

台鐵表示，台南往保安路段發生死傷事故，上午10時30分起，台南站至中洲站間南下、北上列車以東線單線相向行車，將有延誤。受...

影／南橫山區受困山友今晨吊掛送醫 搜救員籲團進團出

黃姓男子和友人日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，但同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。