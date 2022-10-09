高雄模型機玩家持BB槍射狗 飼主攔人他駕車跑了

高市蔡姓男子帶愛犬至大寮區玩模型飛機空地散步，被一名男子持BB槍射傷小狗左小腿，蔡男的友人趨前攔人，對方卻加速逃離；涉案唐姓男子今到案，辯稱因狗咬傷他的模型飛機機具，氣憤下才打傷狗。

林園警分局大寮分駐所警方，昨天下午3時40分接獲民眾報案，在大寮區河堤路二段對模型直升機飛行場空地，有人持BB槍射傷小狗，巡邏警網獲報立即到場了解。

蔡姓男子（64歲）向警方表示，他和鄧姓友人帶著飼養馬爾濟斯愛犬至當地散步，一名駕駛轎車的男子，趁小狗跑在前面，搖下車窗持BB彈射傷小狗左腿，當時2人趨前要攔車，駕駛卻加速逃離現場，導致鄧男左手臂擦挫傷。

蔡男和鄧男堅持對射傷小狗的男子提出毀損和傷害告訴，警方受理後，以車追人，查出唐姓男子（30歲）涉案，今天上午通知唐男到案說明。