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空勤總隊直升機拂曉出勤 烏坵男急性腦中風醫療轉診

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

空勤總隊直升機今天拂曉出勤，執行烏坵一名男子急性腦中風醫療轉診，搭載二名醫院護理師，直升機飛往烏坵載送，載送患者到台中落地，及時將患者送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊，昨晚接獲總隊勤務中心命令，烏坵一名62歲顏姓男子發生急性腦中風，受限當地醫療資源不足，且烏坵夜間無法支援起降，醫師判斷需直升機轉診返台治療。

今天派飛機編號NA-110海豚直升機執勤，飛行組員正駕駛詹益昌、副駕駛吳漢斌、機工長林國賓，童綜合醫院護理師劉凱昀、王千菱。

海豚直升機NA-110今天早上5點30分起飛，搭載童綜合護理師2名護理師，高度3000呎，由國防部戰管協助引導，直接定向至烏坵，早上6點10分野戰停機坪落地，協助傷患上機後，沿原航路定向台中梧棲童綜合醫院旁中正體育場，體運場落地，由醫院護理人員及警衛協助病患與家屬入院治療。

空勤總隊直升機今天清晨出勤，載送烏坵男急性腦中風醫療轉診。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機今天清晨出勤，載送烏坵男急性腦中風醫療轉診。圖／空勤總隊提供

直升機 護理師 腦中風

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