空勤總隊直升機拂曉出勤 烏坵男急性腦中風醫療轉診

空勤總隊直升機今天拂曉出勤，執行烏坵一名男子急性腦中風醫療轉診，搭載二名醫院護理師，直升機飛往烏坵載送，載送患者到台中落地，及時將患者送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊，昨晚接獲總隊勤務中心命令，烏坵一名62歲顏姓男子發生急性腦中風，受限當地醫療資源不足，且烏坵夜間無法支援起降，醫師判斷需直升機轉診返台治療。

今天派飛機編號NA-110海豚直升機執勤，飛行組員正駕駛詹益昌、副駕駛吳漢斌、機工長林國賓，童綜合醫院護理師劉凱昀、王千菱。