影／南橫山區受困山友今晨吊掛送醫 搜救員籲團進團出

黃姓男子和友人日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，但同行者報救援後僅1人留守。台東縣消防局昨派4人上山後，原考量搬運今加派5人入山，所幸今天清晨空勤直升機已經順利到場吊掛，將黃送醫急救，縣消防局也呼籲山友揪團登山應相互幫助同進退，勿報案救援就離開。

台東縣消防局標示，空勤直升機於今上午6時許從高雄小港機場起飛，搭載消防署特種搜救隊南部分隊員，於7時37分抵達現場，在地面搜救員協助下，順利將傷患吊掛，並於8時10分降落高雄小港機場，將患者送往醫院救治。

台東縣消防局昨天上午10時接獲報案，指有11人登山隊伍在南橫山區走南一段第三天，60歲黃性山友不慎摔倒，導致臉部撕裂傷及擦挫傷影響視力，無法行走就地紮營請求救援。消防局即調派第一梯次共4人，由南橫公路進徑橋登山口進入。

消防局表示，同向消防署申請空勤直升機，然因天氣狀況不穩定，直升機二次起飛都因氣候不佳無法接近而返航，只能由地面搜救小組在雨勢中挺進。

首批搜救小組昨下午接觸患者，評估傷者生命徵象穩定，但傷口移動會滲血，左眼視力有嚴重影響，原計畫可與其餘10名山友共同搬運，沒想到現場只留1人陪伴黃男，其他人已離開，救援隊考量搬運人力不足，決定紮營並請支援。

消防局昨派遣第二梯次5人攜止血藥入山，晚間在向陽過夜，今早由南橫公路南一段進徑橋登山口與待緩者會合，所幸早上有穩定好天氣，讓空勤直升機順利搭載受傷山友下山。