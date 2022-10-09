影／離譜！卡拉OK獨飲嫌鄰桌太吵 司機喝多開卡車撞店家

新北市1名31歲吳姓砂石車司機，昨晚獨自在新莊區的卡拉OK喝酒，與鄰桌酒客起爭執之後憤而離去，竟駕駛砂石車折返連續衝撞店門，搗毀店門陳設和5輛停放路邊機車，警方獲報趕抵逮人，酒測值高達每公升1.20毫克，全案依公共危險、毀損罪嫌移送法辦。

據了解，吳男昨晚到後港一路的葛萊美小吃部附設卡拉OK獨自飲酒，後來他嫌隔壁桌10幾人飲酒作樂太吵，便前往櫃台結帳、換了許多張百元鈔，故意在走道撒錢，引起對方不滿而起爭執，店老闆趕緊過來協調安撫。

吳男不斷嗆聲，自稱很有錢、認識新北市議長，吵了將近30分鐘，最後撂下狠話，說等一下要回來砸店。老闆擔心事情鬧大，告知客人提早打烊。正當客人逐漸離場之際，大約午夜12時35分左右，吳男竟然駕駛砂石車折返，連續倒車衝撞店家。

吳男疑因酒醉，搞不清楚店家位置，倒車衝撞隔壁門口與電力公司電箱4次，下車查看發現撞錯目標，氣得用腳連踹卡拉OK店門口多次，才又上車，再倒車衝撞1次。

附近住戶被撞擊聲驚醒，紛紛外出查看，警方獲報趕抵逮人，他還不斷對著人群嗆聲。員警將吳男上銬帶回派出所，酒測值高達1.20毫克，警詢後將依公共危險及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。