高雄4歲童菜市場找阿嬤迷途 警抱他找到人揮小手謝警
高市4歲李姓男童每天陪阿嬤逛早市，前天上午起床後，看不見阿嬤，獨自跑到市場迷途；警方獲報趕抵，抱男童穿梭市場找人，有攤商認出男童送他飲料解渴，幸後來遇到也焦急找孫的阿嬤，男童開心投入阿嬤懷抱，揮小手感謝警察哥哥。
警方指出，家住鳳山區維新路的4歲李姓男童，因每天陪64歲的薛姓阿嬤去菜市場買菜，前天上午，男童起床後，發現阿嬤不在身邊，趁阿公不注意，跑出家門到菜市場找阿嬤，因此迷路。
熱心民眾報警後，鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、李俊信獲報趕到關心，警方問男童「弟弟，你從哪裡來的？住那裡知不知道？」只見男童手指著街道，童言童語說「自己走出來的」，附近攤商有人認出男童，指男童每天都陪阿嬤買菜，還有攤商送飲料給男童解渴。
警方後來一把抱起男童，穿梭市場展開「尋嬤大作戰」，不久，見焦急找孫子的薛婦迎面走來，男童開心地說「找到阿嬤了」，眼淚奪眶而出，轉身從警方手裡投入阿嬤懷抱。
薛婦向警方表示，一早先去晨運，想說孫子還在睡覺，就直接到菜市場，沒想到孫子會跟著跑出來，所幸沒發生意外，感謝熱心民眾和警方協助，和阿嬤重逢的男童，離去前，還開心揮小手向警察哥哥拜拜，令警方也會心一笑。
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