快訊

柯文哲的口無遮攔始終如一 能否實現宋楚瑜未竟志業？

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

高雄4歲童菜市場找阿嬤迷途 警抱他找到人揮小手謝警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市4歲李姓男童每天陪阿嬤逛早市，前天上午起床後，看不見阿嬤，獨自跑到市場迷途；警方獲報趕抵，抱男童穿梭市場找人，有攤商認出男童送他飲料解渴，幸後來遇到也焦急找孫的阿嬤，男童開心投入阿嬤懷抱，揮小手感謝警察哥哥。

警方指出，家住鳳山區維新路的4歲李姓男童，因每天陪64歲的薛姓阿嬤去菜市場買菜，前天上午，男童起床後，發現阿嬤不在身邊，趁阿公不注意，跑出家門到菜市場找阿嬤，因此迷路。

熱心民眾報警後，鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、李俊信獲報趕到關心，警方問男童「弟弟，你從哪裡來的？住那裡知不知道？」只見男童手指著街道，童言童語說「自己走出來的」，附近攤商有人認出男童，指男童每天都陪阿嬤買菜，還有攤商送飲料給男童解渴。

警方後來一把抱起男童，穿梭市場展開「尋嬤大作戰」，不久，見焦急找孫子的薛婦迎面走來，男童開心地說「找到阿嬤了」，眼淚奪眶而出，轉身從警方手裡投入阿嬤懷抱。

薛婦向警方表示，一早先去晨運，想說孫子還在睡覺，就直接到菜市場，沒想到孫子會跟著跑出來，所幸沒發生意外，感謝熱心民眾和警方協助，和阿嬤重逢的男童，離去前，還開心揮小手向警察哥哥拜拜，令警方也會心一笑。

高雄4歲童菜市場迷途，警抱他找人，男童見到阿嬤後，轉身從警方手裡投入阿嬤懷抱。
高雄4歲童菜市場迷途，警抱他找人，男童見到阿嬤後，轉身從警方手裡投入阿嬤懷抱。
高市4歲童菜市場迷途，警方問喝著攤商送的飲料的男童，「弟弟，你從哪裡來？記者石秀華／翻攝
高市4歲童菜市場迷途，警方問喝著攤商送的飲料的男童，「弟弟，你從哪裡來？記者石秀華／翻攝
高市4歲童在鳳山區菜市場迷途，警抱他穿梭菜市場找阿嬤。記者石秀華／翻攝
高市4歲童在鳳山區菜市場迷途，警抱他穿梭菜市場找阿嬤。記者石秀華／翻攝
高市4歲童在鳳山區菜市場迷途，警抱他穿梭菜市場找阿嬤，男童不忘和送飲料喝的攤商揮手致意。記者石秀華／翻攝
高市4歲童在鳳山區菜市場迷途，警抱他穿梭菜市場找阿嬤，男童不忘和送飲料喝的攤商揮手致意。記者石秀華／翻攝

阿嬤 警察

延伸閱讀

8年五度酒駕被逮 高雄男學不乖辯「沒喝酒睡不著」

韓國瑜現身點燃選戰熱度？高雄市長陳其邁當選率59.1% 柯志恩逼近41%

高雄鼓山鐵皮倉庫清晨竄火 濃煙瀰漫整個街道

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

相關新聞

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

在蘭嶼旅遊施姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名...

1歲童在托兒所燙成香腸嘴 警約談老師

高雄一歲女童疑在托兒所疑遭強灌高溫牛奶，導致女童有二度燙傷等傷害，警方昨天火速約談姜姓老師和許姓主任到案；據悉，老師辯稱...

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救...

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

高雄市三民區今天晚上發生一起車禍，林姓男子駕駛福斯休旅車，行經博愛一路時，未注意前方裝爆閃燈的工地，車子直衝入工地後翻車...

廣角鏡／蘇花公路巨石砸車 1重傷

近日連續大雨造成山區土石鬆軟，宜蘭蘇花公路昨下午發生落石砸車意外，一顆比小客車輪胎大的落石砸破玻璃，造成開車出遊的林家四...

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。