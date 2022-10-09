高雄4歲童菜市場找阿嬤迷途 警抱他找到人揮小手謝警

高市4歲李姓男童每天陪阿嬤逛早市，前天上午起床後，看不見阿嬤，獨自跑到市場迷途；警方獲報趕抵，抱男童穿梭市場找人，有攤商認出男童送他飲料解渴，幸後來遇到也焦急找孫的阿嬤，男童開心投入阿嬤懷抱，揮小手感謝警察哥哥。

警方指出，家住鳳山區維新路的4歲李姓男童，因每天陪64歲的薛姓阿嬤去菜市場買菜，前天上午，男童起床後，發現阿嬤不在身邊，趁阿公不注意，跑出家門到菜市場找阿嬤，因此迷路。

熱心民眾報警後，鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、李俊信獲報趕到關心，警方問男童「弟弟，你從哪裡來的？住那裡知不知道？」只見男童手指著街道，童言童語說「自己走出來的」，附近攤商有人認出男童，指男童每天都陪阿嬤買菜，還有攤商送飲料給男童解渴。

警方後來一把抱起男童，穿梭市場展開「尋嬤大作戰」，不久，見焦急找孫子的薛婦迎面走來，男童開心地說「找到阿嬤了」，眼淚奪眶而出，轉身從警方手裡投入阿嬤懷抱。