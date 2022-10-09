影／騙徒連聽語障女子都不放過 台中警用筆談無聲阻詐
台中市吳姓女子是聽語障人士，6日到銀行開戶，行員發現，吳女帳戶曾被警示，如今又新開帳戶，擔心吳女受騙報警。警方以筆談的方式，逐一針對疑點釐清，發現吳女中了歹徒愛情陷阱詐騙，佯稱是美國人要與吳女一同生活等老哏話術，成功以無聲方式阻詐。
第六警分局市政所警員孫錠遠、陳翊瑄在6日接獲聯邦銀行通報，有聽語障礙的吳姓女子（49歲）才剛解除警示帳戶，宣稱為了男朋友又到銀行要開戶，行員擔心吳女被詐騙，請警方到場協助。
警方到場後，因吳女狀況無法溝通，所以利用筆談的方式，了解經過，吳女透露，不久前在網路認識1名在美國工作的網友，進而互稱男女朋友，對方稱要照顧她及女兒，要求她至銀行新增外匯帳戶，方便男子匯生活費給她們母女。
員警耐心地用紙筆及手機記事本，與吳女一來一往對話，告知此為典型愛情詐騙手法，千萬不要上當，避免再被詐騙集團利用成為人頭帳戶，吳女最後才打消匯款念頭。
第六警分局呼籲，民眾千萬不可將帳戶提供給不明人士，除可能變成詐欺集團人頭帳戶，而涉及詐欺罪淪為共犯外，生命也可能受到危害，不可不慎，如遇到疑似詐騙情形，應主動撥打110報案或165反詐騙專線求證。
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