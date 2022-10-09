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拆穿假姪女 南警攔阻他匯出30萬辛苦錢
台南市65歲葉姓男子接獲電話，對方謊稱是葉的姪女，以要投資創業名義拜託葉匯款30萬元，他一時不察急奔信用合作社匯款，行員機警報警，查出指定匯款帳戶有多筆詐騙通報紀錄，進一步向葉說明這是電信詐騙手法，守住葉辛苦賺取血汗錢。
據了解，葉姓男子於本月7日上午10時接獲女子電話，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，佯稱是葉許久未聯繫的姪女，還謊稱自己更換新的連絡電話及LINE帳號，表示因要投資創業急需跟葉借款30萬元。
葉男不疑有他，到台南市中西區西門路信用合作社準備匯款30萬元給對方，台南市警二分局民權派出所員警黃聖文、鄭亦晉獲報抵達，告知葉這是詐騙集團伎倆，請葉先向親戚確認其姪女聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，並同步查詢指定匯款帳戶，得知該帳戶有多筆詐騙通報紀錄，更進一步向葉男舉例「猜猜我是誰」的詐騙手法，要葉不要相信詐騙集團的話術，最後順利連絡上葉的姪女，成功拆穿詐騙集團謊言。
台南市警二分局表示，這類「猜猜我是誰」是常見詐騙手法，對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不已，依照對方指示匯款上當受騙， 損失辛苦存下的血汗錢。民眾如有疑義可撥打165反詐騙專線諮詢或110，小心查證才能避免受騙。
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