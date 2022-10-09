拆穿假姪女 南警攔阻他匯出30萬辛苦錢

台南市65歲葉姓男子接獲電話，對方謊稱是葉的姪女，以要投資創業名義拜託葉匯款30萬元，他一時不察急奔信用合作社匯款，行員機警報警，查出指定匯款帳戶有多筆詐騙通報紀錄，進一步向葉說明這是電信詐騙手法，守住葉辛苦賺取血汗錢。

據了解，葉姓男子於本月7日上午10時接獲女子電話，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，佯稱是葉許久未聯繫的姪女，還謊稱自己更換新的連絡電話及LINE帳號，表示因要投資創業急需跟葉借款30萬元。

葉男不疑有他，到台南市中西區西門路信用合作社準備匯款30萬元給對方，台南市警二分局民權派出所員警黃聖文、鄭亦晉獲報抵達，告知葉這是詐騙集團伎倆，請葉先向親戚確認其姪女聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，並同步查詢指定匯款帳戶，得知該帳戶有多筆詐騙通報紀錄，更進一步向葉男舉例「猜猜我是誰」的詐騙手法，要葉不要相信詐騙集團的話術，最後順利連絡上葉的姪女，成功拆穿詐騙集團謊言。