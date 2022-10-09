快訊

柯文哲的口無遮攔始終如一 能否實現宋楚瑜未竟志業？

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆穿假姪女 南警攔阻他匯出30萬辛苦錢

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市65歲葉姓男子接獲電話，對方謊稱是葉的姪女，以要投資創業名義拜託葉匯款30萬元，他一時不察急奔信用合作社匯款，行員機警報警，查出指定匯款帳戶有多筆詐騙通報紀錄，進一步向葉說明這是電信詐騙手法，守住葉辛苦賺取血汗錢。

據了解，葉姓男子於本月7日上午10時接獲女子電話，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，佯稱是葉許久未聯繫的姪女，還謊稱自己更換新的連絡電話及LINE帳號，表示因要投資創業急需跟葉借款30萬元。

葉男不疑有他，到台南市中西區西門路信用合作社準備匯款30萬元給對方，台南市警二分局民權派出所員警黃聖文、鄭亦晉獲報抵達，告知葉這是詐騙集團伎倆，請葉先向親戚確認其姪女聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，並同步查詢指定匯款帳戶，得知該帳戶有多筆詐騙通報紀錄，更進一步向葉男舉例「猜猜我是誰」的詐騙手法，要葉不要相信詐騙集團的話術，最後順利連絡上葉的姪女，成功拆穿詐騙集團謊言。

台南市警二分局表示，這類「猜猜我是誰」是常見詐騙手法，對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不已，依照對方指示匯款上當受騙， 損失辛苦存下的血汗錢。民眾如有疑義可撥打165反詐騙專線諮詢或110，小心查證才能避免受騙。

台南市65歲葉姓男子接獲電信詐騙電話，葉急奔信用合作社匯款，行員機警報警，查出指定匯款帳戶有多筆詐騙通報紀錄，守住葉辛苦賺取血汗錢。記者黃宣翰／翻攝
台南市65歲葉姓男子接獲電信詐騙電話，葉急奔信用合作社匯款，行員機警報警，查出指定匯款帳戶有多筆詐騙通報紀錄，守住葉辛苦賺取血汗錢。記者黃宣翰／翻攝
不法分子透過LINE向葉姓男子電信詐騙，要求他匯錢到指定帳戶。記者黃宣翰／翻攝
不法分子透過LINE向葉姓男子電信詐騙，要求他匯錢到指定帳戶。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南 信用

延伸閱讀

太歲頭上動土 竟假冒桃園市警局長人頭帳號詐騙

用人唯親？岸田文雄派長子當秘書 遭批浪費納稅人血汗錢

影／通緝犯遇盤查跑輸百米 謊報哥哥年籍資料被警拆穿

南投蓋恐龍公園、影城全跳票遭轟「詐騙集團」 林明溱解釋了

相關新聞

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

在蘭嶼旅遊施姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名...

1歲童在托兒所燙成香腸嘴 警約談老師

高雄一歲女童疑在托兒所疑遭強灌高溫牛奶，導致女童有二度燙傷等傷害，警方昨天火速約談姜姓老師和許姓主任到案；據悉，老師辯稱...

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救...

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

高雄市三民區今天晚上發生一起車禍，林姓男子駕駛福斯休旅車，行經博愛一路時，未注意前方裝爆閃燈的工地，車子直衝入工地後翻車...

廣角鏡／蘇花公路巨石砸車 1重傷

近日連續大雨造成山區土石鬆軟，宜蘭蘇花公路昨下午發生落石砸車意外，一顆比小客車輪胎大的落石砸破玻璃，造成開車出遊的林家四...

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。