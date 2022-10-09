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影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

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影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

蘭嶼旅遊施姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名年輕人晚間聚集某民宿尋找施男，教訓施男及其友人，警方獲報到場處理，台東分局凌晨調派20名警力搭船到蘭嶼支援，鬥毆確切原因仍待警方調查。

台東分局表示，蘭嶼派出所報案後立即到場處理，並將施男及友人帶回派出所警詢，了解相關事件原委及涉嫌施暴者，分局也從台東市調派20名警力，凌晨搭海巡快艇到蘭嶼，並向檢方申請拘票，今天上午要拘提5名涉嫌施暴者。

據了解，蘭嶼昨深夜發生聚眾衝突，上百名年輕人在蘭嶼某民宿尋找，疑似昨上午攻擊族人的施姓男子， 找到後群起毆打施男，施的友人也被誤打，場面宛如古惑仔電影情節。

施男逃避後未被攻擊，但其友人腳部有擦挫傷，警方獲報到場後將相關當事人帶回，並驅離現場圍觀群眾。

蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供
蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供
蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供
蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供
蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供
蘭嶼昨晚發生百人群毆事件，警方已介入調查。圖／讀者提供

蘭嶼 台東 民宿

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