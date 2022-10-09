快訊

柯文哲的口無遮攔始終如一 能否實現宋楚瑜未竟志業？

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬哥哥，台中市水幫漁公益協會志工昨帶善款到老翁靈堂前，送他最後一程，老翁的妹妹收到善款痛哭，不斷說「謝謝你們」。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，住豐原區的林姓老翁是低收入戶，妻子因中風無意識，安置在養護中心，二人的兒子多年前因病已故，兩夫妻相依為命，因妻子入住養護中心，老翁為照顧妻子，每天騎機車往返住家跟養護中心，他上月騎車自摔頭部重傷，送醫急救，10月1日不治。

目前只剩下在養護中心的妻子，還欠養護中心龐大費用，老翁的妹妹無力承擔哥哥喪葬費3萬5000元，經由轉報，水幫漁公益協會發起專案捐助，立即獲得協會成員響應，共同幫助圓滿老翁後事。

阮漢翔說，昨天和志工送善款，在老翁靈堂前看到他妹妹哭的很激動，令人心酸，老翁之妻仍躺在安養中心不醒人事，不知深情的丈夫已離世，此場景令人不捨。

台中林姓老翁騎車探視養護中心昏迷的妻子，他車禍死亡，妹妹無力安葬，台中市水幫漁公益協會志工昨天帶善款到靈堂前並上香。圖／台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔提供
台中林姓老翁騎車探視養護中心昏迷的妻子，他車禍死亡，妹妹無力安葬，台中市水幫漁公益協會志工昨天帶善款到靈堂前並上香。圖／台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔提供
台中林姓老翁騎車探視養護中心昏迷的妻子，他車禍死亡，妹妹無力安葬，台中市水幫漁公益協會志工昨天帶善款到靈堂前，老翁的妹妹痛哭也感謝善心人士。圖／台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔提供
台中林姓老翁騎車探視養護中心昏迷的妻子，他車禍死亡，妹妹無力安葬，台中市水幫漁公益協會志工昨天帶善款到靈堂前，老翁的妹妹痛哭也感謝善心人士。圖／台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔提供

台中市 中風

延伸閱讀

心疼女網友父親重病 7旬翁匯款11萬寫錯碼險成肥羊

網傳600萬入帳影本揪他上財富列車 翁被警勸服當場撕毀匯款單

影／驚見水溝有電動輔助車 巡邏警「鷹眼」救起老翁

影／新莊公車撞倒斑馬線上老翁 手腳血肉模糊緊急送醫

相關新聞

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

在蘭嶼旅遊施姓男子昨上午不明原因，在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻被攔下攻擊，受害夫妻報警後，島上族人不滿被欺侮，近百名...

1歲童在托兒所燙成香腸嘴 警約談老師

高雄一歲女童疑在托兒所疑遭強灌高溫牛奶，導致女童有二度燙傷等傷害，警方昨天火速約談姜姓老師和許姓主任到案；據悉，老師辯稱...

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救...

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

高雄市三民區今天晚上發生一起車禍，林姓男子駕駛福斯休旅車，行經博愛一路時，未注意前方裝爆閃燈的工地，車子直衝入工地後翻車...

廣角鏡／蘇花公路巨石砸車 1重傷

近日連續大雨造成山區土石鬆軟，宜蘭蘇花公路昨下午發生落石砸車意外，一顆比小客車輪胎大的落石砸破玻璃，造成開車出遊的林家四...

老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情

台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。