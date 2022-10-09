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老翁每天騎車探視養護中心昏迷妻 他車禍身亡妻仍不知情
台中80歲林姓老翁每天騎機車到養護中心探視昏迷的妻子，他日前騎車到養護中心途中車禍身亡，妻子仍不知情。老翁的妹妹無力安葬哥哥，台中市水幫漁公益協會志工昨帶善款到老翁靈堂前，送他最後一程，老翁的妹妹收到善款痛哭，不斷說「謝謝你們」。
台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，住豐原區的林姓老翁是低收入戶，妻子因中風無意識，安置在養護中心，二人的兒子多年前因病已故，兩夫妻相依為命，因妻子入住養護中心，老翁為照顧妻子，每天騎機車往返住家跟養護中心，他上月騎車自摔頭部重傷，送醫急救，10月1日不治。
目前只剩下在養護中心的妻子，還欠養護中心龐大費用，老翁的妹妹無力承擔哥哥喪葬費3萬5000元，經由轉報，水幫漁公益協會發起專案捐助，立即獲得協會成員響應，共同幫助圓滿老翁後事。
阮漢翔說，昨天和志工送善款，在老翁靈堂前看到他妹妹哭的很激動，令人心酸，老翁之妻仍躺在安養中心不醒人事，不知深情的丈夫已離世，此場景令人不捨。
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