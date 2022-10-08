快訊

曾被封「特斯拉殺手」的公司 幾乎召回所有已交付的車

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救援後僅1人留守，其他9人續走行程，台東縣消防局昨派4人上山，因天氣不佳直升機無法到場，考量搬運人力今加派5人，也呼籲山友相互幫助同進退，勿報案救援就離開。

台東縣消防局昨上午10時接獲報案，指有11人登山隊在南橫山區走南一段第三天，60歲黃姓山友不慎摔倒，臉部撕裂傷及擦挫傷影響視力無法行走，就地紮營請求救援。消防局即調派第一梯次共4名山域專責隊員，由南橫公路進徑橋登山口前往救援。

消防局表示，同日向消防署申請空勤直升機救援，然因天氣狀況不穩定，直升機昨中午及今日上午雖起飛執行救援，但現場雲層太厚氣候不佳，無法接近而返航，只能由地面搜救小組在雨勢中挺進。

搜救小組今天下午3時許接觸患者，評估生命徵象穩定但傷口移動會滲血，左眼視力有嚴重影響，原計畫可與其餘10名山友共同搬運，但現場只留1人陪伴黃男，其他人今天上午已離開，救援隊考量搬運人力不足，決定先紮營並請支援。

消防局今派遣第二梯次隊伍5人攜止血藥入山，預計晚間在向陽過夜，明早由南橫公路南一段進入會合，讓現場高救技術員執行救護，希望明早有穩定好天氣，讓受傷山友能及時下山。

多次參與救援消防員表示，已多次遇到「揪團登山」事故，山友放任傷者繼續行程，主因「揪團」只想分攤費用彼此不熟悉，加上登山經驗、素質、體力不同，出現脫隊受傷、迷路意外，隊員們不一定會注意，甚至只想完成行程，卻忘了共同照顧同行者，呼籲山友建立「團進團出」觀念，勿只想把傷者交警消救援，登山意外才能降至最低。

救援人員今天接觸到受傷黃男，評估人力不足，決定紮營續等支援。記者卜敏正／翻攝
救援人員今天接觸到受傷黃男，評估人力不足，決定紮營續等支援。記者卜敏正／翻攝
救援人員呼籲，同行山友若受傷，團員們應該同進同出相互幫忙。記者卜敏正／翻攝
救援人員呼籲，同行山友若受傷，團員們應該同進同出相互幫忙。記者卜敏正／翻攝
救援人員今天接觸到受傷黃男，評估人力不足，決定紮營續等支援。記者卜敏正／翻攝
救援人員今天接觸到受傷黃男，評估人力不足，決定紮營續等支援。記者卜敏正／翻攝

山友 南橫 直升機

延伸閱讀

登山女神曾格爾美貌靠修圖？網爆「真實模樣」嚇壞眾人

登山女神曾格爾約人夫開房談贊助　郁方不解網揭「沒百萬登不了頂」

登山女神陷不倫風波！曾格爾發聲明：將採法律行動

登山好手曾格爾疑淪富商小三 正宮求償2百萬 下月開庭

相關新聞

獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

高雄1歲女童在托嬰中心，疑遭保母灌70度高溫奶，小小嘴巴腫成香腸嘴，令人心疼！家屬檢具資料提告，警方和社工下午至托嬰中心...

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救...

網紅闖員林黃金帝國大樓直播稱被遊民追殺 警方法辦

網紅直播主今年9月17日晚上前往員林市黃金帝國大樓，聲稱遭遊民追殺，全程直播引起網友驚恐，但也引起黃金帝國業者不滿，警方...

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

高雄市三民區今天晚上發生一起車禍，林姓男子駕駛福斯休旅車，行經博愛一路時，未注意前方裝爆閃燈的工地，車子直衝入工地後翻車...

心疼女網友父親重病 7旬翁匯款11萬寫錯碼險成肥羊

高市72歲王姓老翁，上個月認識王姓女網友，女方照三餐問候，打開老翁心防後，佯稱父親重病，付不起龐大醫療費，老翁心軟下，至...

影／「種樹百里」車城路燈停擺 老翁入夜過馬路被撞慘死

屏鵝公路最近因「種樹百里」道路景觀優化工程，引發塞車、車胎爆胎等民怨，未料89歲張姓老翁昨晚穿越台26線車城鄉中山路一處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。