南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

黃姓男子日前與他人組隊登山，共11人進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃疑失足導致臉、眼部撕裂傷不便行走，同行者報救援後僅1人留守，其他9人續走行程，台東縣消防局昨派4人上山，因天氣不佳直升機無法到場，考量搬運人力今加派5人，也呼籲山友相互幫助同進退，勿報案救援就離開。

台東縣消防局昨上午10時接獲報案，指有11人登山隊在南橫山區走南一段第三天，60歲黃姓山友不慎摔倒，臉部撕裂傷及擦挫傷影響視力無法行走，就地紮營請求救援。消防局即調派第一梯次共4名山域專責隊員，由南橫公路進徑橋登山口前往救援。

消防局表示，同日向消防署申請空勤直升機救援，然因天氣狀況不穩定，直升機昨中午及今日上午雖起飛執行救援，但現場雲層太厚氣候不佳，無法接近而返航，只能由地面搜救小組在雨勢中挺進。

搜救小組今天下午3時許接觸患者，評估生命徵象穩定但傷口移動會滲血，左眼視力有嚴重影響，原計畫可與其餘10名山友共同搬運，但現場只留1人陪伴黃男，其他人今天上午已離開，救援隊考量搬運人力不足，決定先紮營並請支援。

消防局今派遣第二梯次隊伍5人攜止血藥入山，預計晚間在向陽過夜，明早由南橫公路南一段進入會合，讓現場高救技術員執行救護，希望明早有穩定好天氣，讓受傷山友能及時下山。