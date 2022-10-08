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網紅闖員林黃金帝國大樓直播稱被遊民追殺 警方法辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

網紅直播主今年9月17日晚上前往員林市黃金帝國大樓，聲稱遭遊民追殺，全程直播引起網友驚恐，但也引起黃金帝國業者不滿，警方據報調查，大樓管理員等人確認為不實訊息，警方今依侵入住宅罪嫌通知陳姓犯罪嫌疑人等人到案說明，涉嫌散布不實訊息將依社會秩序維護法移請簡易庭裁處。

直播主直對觀看直播的網友宣稱黃金帝國曾發生命案，是外界盛傳的「鬼屋」，他到黃金帝國探險，看見一名男子站在遠處，一度消失，後來男子跑出來追殺他和一同前往的朋友。

員林警分局今晚表示，直播主影片上傳被傳播，警方主動調查，確認直播主未經大樓所有權人同意逕自進入拍攝影片，部分影片內容經大樓管理員等人確認為不實訊息，管理員提出侵入住宅告訴，警方認為影片恐引起社會大眾不安恐慌，屬於散布不實訊息，依社維法移請簡易法庭處理。

彰化縣員林警分局今晚公布員林市黃金大樓門口公告「私人場所請勿進入」。圖／警方提供
彰化縣員林警分局今晚公布員林市黃金大樓門口公告「私人場所請勿進入」。圖／警方提供
彰化縣員林警分局今晚公布調查直播主涉嫌傳播不實訊息製造驚悚的畫面。圖／警方提供
彰化縣員林警分局今晚公布調查直播主涉嫌傳播不實訊息製造驚悚的畫面。圖／警方提供

直播主 員林

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