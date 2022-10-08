網紅闖員林黃金帝國大樓直播稱被遊民追殺 警方法辦

網紅直播主今年9月17日晚上前往員林市黃金帝國大樓，聲稱遭遊民追殺，全程直播引起網友驚恐，但也引起黃金帝國業者不滿，警方據報調查，大樓管理員等人確認為不實訊息，警方今依侵入住宅罪嫌通知陳姓犯罪嫌疑人等人到案說明，涉嫌散布不實訊息將依社會秩序維護法移請簡易庭裁處。

直播主直對觀看直播的網友宣稱黃金帝國曾發生命案，是外界盛傳的「鬼屋」，他到黃金帝國探險，看見一名男子站在遠處，一度消失，後來男子跑出來追殺他和一同前往的朋友。