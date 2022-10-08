高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

高雄市三民區今天晚上發生一起車禍，林姓男子駕駛福斯休旅車，行經博愛一路時，未注意前方裝爆閃燈的工地，車子直衝入工地後翻車，林從四腳朝天的車裡爬出，所幸僅受輕傷，警方對林酒測，發現超過每公升0.27毫克，當場將他上銬逮捕送辦。

警方指出，45歲的林姓男子駕駛灰色的福斯休旅車，今天晚上9時許，行經三民區博愛一路和北平一街口，因前方工地正在施工，圍上三角錐，還裝了爆閃燈，但林卻疏於注意前方狀況，車直直衝進工地裡，撞壞了幾個三角錐和防護欄，車子當場翻覆。

車禍發生後，林男當下從四腳朝天的車子裡爬出，似乎正準備離開現場時，三民一警分局十全派出所警網趕抵。

由於林男僅受輕傷，警方懷疑他無視車前有工地，可能喝了酒，對他施以酒測，呼氣後，酒測值達每公升0.27毫克，直接將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。