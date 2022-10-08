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獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

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獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄1歲女童在托嬰中心，疑遭保母灌70度高溫奶，小小嘴巴腫成香腸嘴，令人心疼！家屬檢具資料提告，警方和社工下午至托嬰中心調閱監視畫面，傍晚火速約談姜姓老師和許姓主任到案；據悉，老師辯稱是不小心，沒注意奶水溫度，並非故意燙傷女童，警詢後，2人被依傷害及妨害幼童發展等罪嫌函送法辦。

一名女網友今天凌晨在臉書社團「報廢公社」發文，指控6日下午至托嬰中心接1歲大的表妹，園方告知表妹喝奶撞到嘴唇，回家後，發現表妹嘴巴腫脹，二度送醫，醫生說「已是二度燙傷」。

女童家人後來去電問老師，對方卻瞎扯泡了70度奶水，當時有試手溫不會燙，就餵奶水給女童，但女童不喝將奶瓶丟去撞圍欄，以致半罐奶水灑在女童臉及口腔。

女童家人質疑，小孩出事情，第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情，主任竟然說下課家長來接再說就好了。

家屬提出7大疑點，包括高溫奶水噴濺應該會滴到身體，但女童身上完全沒紅腫，身上髒衣服也不見；奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，不可能瓶蓋撞到會打開，是否奶水太燙才導致奶瓶爆開；當老師每天泡奶，怎會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝？被燙傷當下未告知家長，老師連沖脫泡蓋送基本常識都沒有。

家屬質疑，女童在托嬰中心已非第1次受傷，反而一次比一次嚴重；檢具相關資料和女童遭燙傷的照片報案。

轄區警方和社工介入調查後，下午前往托嬰中心調閱相關資料，並約談當時替女童餵奶的姜姓老師和許姓主任到案說明。

據悉，姜姓老師否認故意燙傷女童，辯稱是不小心，泡奶時，未注意溫度，女童被燙傷後，也有做處置，許姓主任也否認女童在托嬰中心有受到虐待情事，由於關鍵影片角度疑未照到嬰兒床，由於家屬已提告，警詢後，先依傷害及妨害幼童發展等罪嫌將姜、許2人函送法辦。

高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所遭保母餵奶時，遭高溫奶水燙傷，嘴唇在事發隔天變成香腸嘴，還有點潰爛，令人看了心疼。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所遭保母餵奶時，遭高溫奶水燙傷，嘴唇在事發隔天變成香腸嘴，還有點潰爛，令人看了心疼。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童在托兒所喝奶時，遭高溫奶水燙傷嘴巴，腫成香腸嘴，家屬提告，老師和園方指不小心造成。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童在托兒所喝奶時，遭高溫奶水燙傷嘴巴，腫成香腸嘴，家屬提告，老師和園方指不小心造成。圖／取自臉書社團「報廢公社」

托嬰 高溫 社工

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