心疼女網友父親重病 7旬翁匯款11萬寫錯碼險成肥羊
高市72歲王姓老翁，上個月認識王姓女網友，女方照三餐問候，卸下老翁心防後，佯稱父親重病，付不起龐大醫療費，老翁心軟下，至郵局匯款11萬，卻因帳號不符，還寫錯碼，行員報警，警方趕抵，發現是詐騙老梗，說服老翁封鎖女方，保住他積蓄。
鼓山警分局內惟派出所警員蔡思賢、沈明佑，前天上午11時許，接獲轄內郵局楊姓經理通報，指有老伯伯要匯款，疑似遭到詐騙，警方趕抵郵局了解。楊姓經理告知警方，老翁匯款時，匯款端的另一方的帳號和戶名均不符，且老翁也寫錯一碼，無法匯出款項。
警方詢問72歲的王姓老翁，匯款11萬的原因，老翁告知警方，上個月透過臉書認識一名王姓女網友，雙方加Line後，女方常噓寒問暖，讓他以為開啟人生第二春。
老翁說，女網友日前告訴她，父親生重病住院，付不起龐大醫藥費，希望老翁幫忙她父親度過難關，因心疼女網友遭遇，才至郵局匯款。
警方聽完老翁解說，斷定老翁遇詐騙老梗，當下拿出「反詐騙教戰守則」，對老翁分析，並以手機播放民眾遇詐騙被警方勸阻的新聞，老翁才相信自己險成了詐騙集團眼中的肥羊，打消匯款念頭，警方教老翁封鎖女方，以免再受騙。
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