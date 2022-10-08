影／「種樹百里」車城路燈停擺 老翁入夜過馬路被撞慘死

屏鵝公路最近因「種樹百里」道路景觀優化工程，引發塞車、車胎爆胎等民怨，未料89歲張姓老翁昨晚穿越台26線車城鄉中山路一處路口時，疑因中央分隔島施工的包商挖斷路燈電線，致路燈未亮、視線昏暗，被北上的轎車撞上，送醫急救傷重不治；當地居民嘆說，路口交通號誌雖正常，但路燈未亮，視線昏暗，老人家過馬路容易出事。

警方說，昨晚7時許，張姓老翁於車城鄉中山、田中路口穿越馬路，遭中山路北上內側快車道的轎車撞上，警消獲報後趕往現場，由消防人員將張姓民眾送至恆春旅遊醫院急救，初步檢查頭部、四肢外傷、肺臟破裂，當日9時因傷重宣告不治，肇事責任正調查釐清中。

吳姓轎車駕駛未受傷，酒精濃度測試為0，訊後被依過失致死罪嫌送辦；他供稱，駛至該段路時發現路燈全未亮，視線昏暗，不過路口號誌號正常，當時北上路口的燈號是綠燈，他正常往前開，突然有個人穿越馬路，他完全反應不及撞上。