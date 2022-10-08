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民眾驚「怎麼越來越大？」 彰化雜木場悶燒近60小時仍濃煙蔽日

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民眾驚「怎麼越來越大？」 彰化雜木場悶燒近60小時仍濃煙蔽日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉彰水路四段西側一家雜木堆置場，6日中午起火，消防局第四大隊消防人員才休息一晚，火勢蔓延開來，消防大隊今天總算借到兩輛40噸挖土機從早挖到晚，火場仍濃煙蔽日，南彰消防人員的雙十連假恐怕泡湯。

這家雜木堆置場近千坪，業者向人租地堆放砍伐後的雜木，最高點近一層樓，6日中午靠近東北角角落冒煙，消防局第四大隊據報出動埤頭、北斗等鄰近鄉鎮消防水車、20多名消防和救護人員到場滅火，幸無民眾傷亡，但有一名消防隊員從雜木堆摔下造成小腿骨折。

消防局第四大隊隊長張順享表示，6日當晚噴水撲滅火勢，第二天也就是昨天，火勢往西蔓延冒出濃煙，消防大隊租用兩輛20噸挖土機加上堆置場業者出動「大鋼牙（抓斗機）」挖開東北角起火點，竄出熊熊烈火，顯然雜木堆悶燒。

20多名消防人員昨晚到今上午接力滅火，彰化已一段時間沒下雨，雜木堆乾燥，呈現悶燒狀態，路過的民眾驚訝「怎麼濃煙越來越大？」消防人員人仰馬翻，有一名田尾義消經營工程，慷慨調用兩輛40噸挖土機到火場挖開雜木堆，讓起火點形成「孤島」，消防人員持續噴水希望阻斷火勢蔓延。

第四大隊消防隊員長達36小時接力滅火，精疲力盡，因此消防大隊今晚固定器械噴水外，會輪流休息。從現場濃煙多點齊發形成煙幕的情形來看，消防第四大隊人員這個雙十連假不輕鬆。

彰化縣消防局第四大隊在火場外架設看板推演撲火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣消防局第四大隊在火場外架設看板推演撲火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場悶燒，濃煙蔽日。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場悶燒，濃煙蔽日。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場悶燒，消防局第四大隊今天借來兩輛大型挖土機一面開挖，一面噴水降溫滅火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場悶燒，消防局第四大隊今天借來兩輛大型挖土機一面開挖，一面噴水降溫滅火。記者簡慧珍／攝影

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