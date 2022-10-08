新北消防跨縣到宜蘭宣導 推廣防範一氧化碳中毒知識

新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局、宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣選舉委員會等政風單位，在宜蘭縣安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。

新北市消防局政風室在活動現場設攤，與冒雨前來的民眾熱情互動，以生動活潑的有獎徵答方式傳遞「防範一氧化碳中毒」、「反賄選」、「消費者保護」、「反貪腐」及「個人資料保護」等觀念。

同時有鑑於今年底九合一選舉將至，為端正選風，有效打擊賄選風氣，塑造公平選舉環境，維護民主法治價值，現場也持續宣導民眾若發現有賄選等不法情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4勇於檢舉，如因而破獲最高檢舉獎金1000萬元。