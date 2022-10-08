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新北消防跨縣到宜蘭宣導 推廣防範一氧化碳中毒知識

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局、宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣選舉委員會等政風單位，在宜蘭縣安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選

新北市消防局政風室在活動現場設攤，與冒雨前來的民眾熱情互動，以生動活潑的有獎徵答方式傳遞「防範一氧化碳中毒」、「反賄選」、「消費者保護」、「反貪腐」及「個人資料保護」等觀念。

同時有鑑於今年底九合一選舉將至，為端正選風，有效打擊賄選風氣，塑造公平選舉環境，維護民主法治價值，現場也持續宣導民眾若發現有賄選等不法情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4勇於檢舉，如因而破獲最高檢舉獎金1000萬元。

新北市消防局長黃德清表示，消防安全攸關民眾生命、財產，由於秋冬將至，為確保國人生命財產安全，宣導「防範一氧化碳」中毒，推廣防範一氧化碳中毒警報器，讓國人於居住生活降低風險，安全多一分保障，不僅推廣消防安全知識，也能讓本次前來參與民眾，汲取「消防」及「廉政」的法令知識，又可獲得各種精美文宣品，現場參與人潮踴躍，期透過此次政風法令宣導，將廉潔觀念散佈於大眾心中，創造一個誠信幸福的家園。

新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局在宜蘭安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。圖／新北消防提供

一氧化碳中毒 賄選

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