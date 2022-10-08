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新北消防跨縣到宜蘭宣導 推廣防範一氧化碳中毒知識
新北市消防局政風室今天參加經濟部第一河川局、宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣選舉委員會等政風單位，在宜蘭縣安農溪舉辦親水淨溪健行，共襄盛舉宣導防範一氧化碳中毒、反貪腐及反賄選。
新北市消防局政風室在活動現場設攤，與冒雨前來的民眾熱情互動，以生動活潑的有獎徵答方式傳遞「防範一氧化碳中毒」、「反賄選」、「消費者保護」、「反貪腐」及「個人資料保護」等觀念。
同時有鑑於今年底九合一選舉將至，為端正選風，有效打擊賄選風氣，塑造公平選舉環境，維護民主法治價值，現場也持續宣導民眾若發現有賄選等不法情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4勇於檢舉，如因而破獲最高檢舉獎金1000萬元。
新北市消防局長黃德清表示，消防安全攸關民眾生命、財產，由於秋冬將至，為確保國人生命財產安全，宣導「防範一氧化碳」中毒，推廣防範一氧化碳中毒警報器，讓國人於居住生活降低風險，安全多一分保障，不僅推廣消防安全知識，也能讓本次前來參與民眾，汲取「消防」及「廉政」的法令知識，又可獲得各種精美文宣品，現場參與人潮踴躍，期透過此次政風法令宣導，將廉潔觀念散佈於大眾心中，創造一個誠信幸福的家園。
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