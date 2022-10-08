聽新聞
test
0:00 / 0:00
未謀面男友洗腦開咖啡店 高雄婦匯款一通電話讓她心碎
高市65歲單身的林姓婦人，在網路認識王姓男子，滋生愛意，男方遊說一起開咖啡店，打造未來；林心動下，至銀行匯款20萬，被行員和警方勸阻，墜入的不是愛河是陷阱，林婦一度不信，撥打電話，結果男方聽到警方聲音秒掛電話，還封鎖林，讓她心碎醒悟。
左營警分局新莊派出所警方，前天中午接獲轄區銀行行員通報，指有婦人疑遭詐騙，欲匯款20萬元，副所長唐碩廷和警員警員陳韋辰趕抵銀行了解。
警方詢問匯款的林姓婦人（65歲）原因，林婦說，自己單身，在網路上認識一名王姓男子，彼此交談1個月後，對王男很有好感，已將對方當成男友。
林婦說，王男在聊天當中，聲稱他對咖啡很有研究，說服她一起開咖啡店圓夢，可打造2人未來，一番甜言蜜語讓她深信不宜，才想匯款20萬幫男方開店。
警方和行員力勸林婦，對方是詐騙集團，慣用愛情伎倆詐財，林婦一度不相信，警方當下請她撥通男方電話後，表明警察身分，結果男方一聽到是警察，立即掛電話還封鎖林婦，令她當場錯愕不已。
林婦驚覺自己險落入愛情陷阱，雖心碎但卻如夢初醒，感謝行員的機警，以及警方勸阻，保住她的積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言