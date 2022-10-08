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未謀面男友洗腦開咖啡店 高雄婦匯款一通電話讓她心碎

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市65歲單身的林姓婦人，在網路認識王姓男子，滋生愛意，男方遊說一起開咖啡店，打造未來；林心動下，至銀行匯款20萬，被行員和警方勸阻，墜入的不是愛河是陷阱，林婦一度不信，撥打電話，結果男方聽到警方聲音秒掛電話，還封鎖林，讓她心碎醒悟。

左營警分局新莊派出所警方，前天中午接獲轄區銀行行員通報，指有婦人疑遭詐騙，欲匯款20萬元，副所長唐碩廷和警員警員陳韋辰趕抵銀行了解。

警方詢問匯款的林姓婦人（65歲）原因，林婦說，自己單身，在網路上認識一名王姓男子，彼此交談1個月後，對王男很有好感，已將對方當成男友。

林婦說，王男在聊天當中，聲稱他對咖啡很有研究，說服她一起開咖啡店圓夢，可打造2人未來，一番甜言蜜語讓她深信不宜，才想匯款20萬幫男方開店。

警方和行員力勸林婦，對方是詐騙集團，慣用愛情伎倆詐財，林婦一度不相信，警方當下請她撥通男方電話後，表明警察身分，結果男方一聽到是警察，立即掛電話還封鎖林婦，令她當場錯愕不已。

林婦驚覺自己險落入愛情陷阱，雖心碎但卻如夢初醒，感謝行員的機警，以及警方勸阻，保住她的積蓄。

高市65歲單身的林姓婦人，被未謀面男網友洗腦一起開咖啡店，打造未來，至銀行匯款20萬時，遭行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市65歲單身的林姓婦人，被未謀面男網友洗腦一起開咖啡店，打造未來，至銀行匯款20萬時，遭行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

咖啡 詐騙集團 警察

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