警政署交通科技執法 事故、傷亡減少已顯成效

警政署指出，為有效減少交通事故，應加強改善相關裝備設施及教育訓練，並善用科技執法，警政署規劃「恢復區間測速」、「建置交通科技執法設備」及「增設緩撞車」等三大專案。

首先，全國45處區間測速設備全面進行標準檢驗及資安檢測，由警政署全程督考管制，使執法設備標準化並於6月全數恢復執法，自恢復執法日起至9月底，與去年同期統計分析，交通事故減少189件(-21.16%)及傷亡減少74人(-14.1%)，呈下降趨勢。

建置交通科技執法設備部分，分別由交通部道安會補助14處、地方政府自籌經費63處及行政院補助188處共265處，其中188處建置經費由行政院專案核定新台幣5億7500萬餘元，全數於9月底建置完成，後續由各地方政府規劃執法宣導期程再行啟用。

近年因國道員警執勤曾發生多起交通傷亡事故，如2018年11月23日王黃冠鈞殉職案，行政院自2019年起，動用第二預備金租用9輛緩撞車供國道警察局協勤。

截至目前，國道發生事故時，現場因緩撞車到場，後方來車又撞上緩撞車，防止事故現場造成二次事故，已保護事故現場人員43人（員警8人及民眾35人）、31輛車，成效良好。