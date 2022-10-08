林口警昨擴檢、取締改管飆車 告發33件交違移送1公危
為加強國慶連續假期交通，維護轄內治安及安寧。新北市林口警方，於昨天（7日）晚上10時許，針對轄內主要幹道、治安顧慮地點，執行擴大臨檢及取締酒駕、噪音改管車勤務，藉以掃除轄內犯罪因子，維護連假期間轄區治安平穩、交通順暢。
林口警方表示，為提供民眾，在國慶連假期間，有更優質的交通環境及安寧，除於轄內重要路口、路段規劃交館外，針對改管噪音車輛飆行，也於易發生路段規劃臨檢取締勤務。希望透過加強攔查通報，實施強悍執法，擴大打擊效能，以壓制不法氣燄，讓民眾安寧不受影響，有優質的生活環境。
林口警指出，昨天深夜，警方實施擴大臨檢，共計查獲公共危險案1件1人、告發21件交通違規，及12件通報排氣管改裝噪音車。呼籲民眾，國慶連假治安、交通護顧不打烊，民眾一定要遵循各項交通規則，勿違法、違規以身試法，以免傷荷包吃牢災。
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