高雄阿伯騎機車等紅燈 一個動作被封「時間管理達人」

高市一名年約6、70歲的阿伯，騎著重機車，行經三民區哈爾濱街和熱河二街口遇紅燈，阿伯將機車停妥，人站在路邊雙手插腰，做起墊腳尖運動，紅燈秒數快結束時，又不疾不徐立馬跨上機車，因「運動」時間掐得很精準，被網友封為「時間管理達人」。

轄區三民一警分局警方表示，影片中的阿伯將機車停在路路旁，人也站在路旁，做舒展筋骨的動作，未影響到其他用路人的安全，未違反道路交通管理處罰條例，只能說阿伯很可愛，很會利用時間，但還是不建議民眾，騎車在路口時做運動。 高雄阿伯在路邊做運動，見紅燈號誌即將轉為路燈，不疾不徐地跨上機車，準備騎車離去。圖／取自社會事新聞影音 高雄一名阿伯騎機車在三民區一處路口停等紅燈時，在路邊做運動，被網友封「時間管理達人」。圖／取自社會事新聞影音