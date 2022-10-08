聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄阿伯騎機車等紅燈 一個動作被封「時間管理達人」
高市一名年約6、70歲的阿伯，騎著重機車，行經三民區哈爾濱街和熱河二街口遇紅燈，阿伯將機車停妥，人站在路邊雙手插腰，做起墊腳尖運動，紅燈秒數快結束時，又不疾不徐立馬跨上機車，因「運動」時間掐得很精準，被網友封為「時間管理達人」。
轄區三民一警分局警方表示，影片中的阿伯將機車停在路路旁，人也站在路旁，做舒展筋骨的動作，未影響到其他用路人的安全，未違反道路交通管理處罰條例，只能說阿伯很可愛，很會利用時間，但還是不建議民眾，騎車在路口時做運動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言