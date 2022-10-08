聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水退警深夜迷途 學弟暖助「我們照顧你載回家」
新北市淡水區一名童姓退休警官，周二（5日）凌晨，凌晨在新民街迷途，附近民眾看見報警協處。警方獲報派員趕抵，童老見「學弟」到場態度抗拒，堅持不讓他們幫忙，最後取得童老家屬聯繫方式並致電，童姓老翁才點頭坐上警車，護送他安全回家。
據了解，童姓老翁（65歲），周二（4日）深夜11時許，獨自前往新民街訪友，直到翌日凌晨約2時許，他獨自走出，旋即迷途在新北市淡水區新民街上。附近民眾看見趕緊報警協處。淡水警分局水碓派出所員警李瀚強、商益綸獲報趕抵，詢問童翁有需要協助，童翁隨即出示證件，及一張寫有親屬電話的紙張，便以「我告訴你們，我是警察出身」拒絕警方協助。
2警怕童翁獨自一人在暗巷恐有危險，暖向童翁說「我們也是警察，就讓學弟來照顧你」只見童翁口中不斷呢喃、左右環顧向警說「我怕我車子不見了」「我要去那邊找（車子）」「自己沒有迷路」「不需要幫助」等話，最後員警一邊說服「要相信學弟」一邊聯繫童翁家屬，他才點頭願意坐上警車，讓警平安護送他回家。
淡水警方呼籲，家中若有長者或失智症患者，勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶紙條記載姓名、家中電話及聯絡人等資訊，俾利警方協助返家、聯繫家人，以免一時的疏忽，造成憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言