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影／淡水退警深夜迷途 學弟暖助「我們照顧你載回家」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區一名童姓退休警官，周二（5日）凌晨，凌晨在新民街迷途，附近民眾看見報警協處。警方獲報派員趕抵，童老見「學弟」到場態度抗拒，堅持不讓他們幫忙，最後取得童老家屬聯繫方式並致電，童姓老翁才點頭坐上警車，護送他安全回家。

據了解，童姓老翁（65歲），周二（4日）深夜11時許，獨自前往新民街訪友，直到翌日凌晨約2時許，他獨自走出，旋即迷途在新北市淡水區新民街上。附近民眾看見趕緊報警協處。淡水警分局水碓派出所員警李瀚強、商益綸獲報趕抵，詢問童翁有需要協助，童翁隨即出示證件，及一張寫有親屬電話的紙張，便以「我告訴你們，我是警察出身」拒絕警方協助。

2警怕童翁獨自一人在暗巷恐有危險，暖向童翁說「我們也是警察，就讓學弟來照顧你」只見童翁口中不斷呢喃、左右環顧向警說「我怕我車子不見了」「我要去那邊找（車子）」「自己沒有迷路」「不需要幫助」等話，最後員警一邊說服「要相信學弟」一邊聯繫童翁家屬，他才點頭願意坐上警車，讓警平安護送他回家。

淡水警方呼籲，家中若有長者或失智症患者，勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶紙條記載姓名、家中電話及聯絡人等資訊，俾利警方協助返家、聯繫家人，以免一時的疏忽，造成憾事發生。

淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方日前在新民街，協助一名退休警官迷途返家。記者曾伯愷／翻攝

淡水 警察

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