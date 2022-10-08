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影／通緝犯偷車後行竊再「還車」意圖嫁禍車主 仍被南警識破

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

32歲蘇姓男子偷遍彰化、雲林及高雄等地而遭3地檢方通緝中，9月底又在台南安南涉機車財物竊案，市警三分局發現他行竊前，先騎腳踏車沿途物色未拔鑰匙機車，再騎贓車行竊後再歸位，意圖嫁禍車主，仍被眼尖員警識破，前天將他逮捕，據清查，他至少在台南涉6起竊案。

市警三分局安順派出所上月28日接獲民眾報案，指在安南區安中二街機車財物遭竊，員警立即趕至現場調查，調閱監視器清查，發現案情並不單純。

警方彙整監視器後，將竊賊特徵等資訊上傳警察局「情資區域整合平台」，分享偵查情資，結合各單位的力量，進而鎖定蘇男身分。前天沿線調閱監視器，發現他常出沒在中西區永福路附近，安順所巡佐高孝沅、警員陳宏輝、王宏祥等人立即至周遭查訪，順利在附近的日租套房查緝到案。警方調查，蘇男為3案竊盜通緝犯，分別遭彰化、雲林及橋頭地檢通緝，且他為避免警方查緝並影響偵辦方向，深夜行竊前先騎腳踏車沿途物色未拔鑰匙的機車，再駕駛該機車至附近社區搜尋有無財物放在機車置物箱內，下手行竊後再將該機車騎回原處，意圖嫁禍機車車主。

據清查，截至10月8日，蘇涉及竊盜案件計有6件，分別安南區3件、北區1件、佳里區1件、麻豆區1件。警方表示，將蘇男解送歸案外，在台南涉6起竊案函送台南地檢署偵辦，並持續擴大清查中。

市警三分局安順派出所上月28日接獲民眾報案，指在安南區安中二街機車財物遭竊，將竊賊特徵等資訊上傳警察局情資區域整合平台，進而鎖定蘇男身分。圖／讀者提供
市警三分局安順派出所上月28日接獲民眾報案，指在安南區安中二街機車財物遭竊，將竊賊特徵等資訊上傳警察局情資區域整合平台，進而鎖定蘇男身分。圖／讀者提供
台南市警三分局發現，蘇男行竊前先騎腳踏車沿途物色未拔鑰匙機車下手。圖／讀者提供
台南市警三分局發現，蘇男行竊前先騎腳踏車沿途物色未拔鑰匙機車下手。圖／讀者提供
警方清查，蘇男在台南涉及竊盜案件計有6件，分別安南區3件、北區1件、佳里區1件、麻豆區1件，並持續擴大清查中。圖／讀者提供
警方清查，蘇男在台南涉及竊盜案件計有6件，分別安南區3件、北區1件、佳里區1件、麻豆區1件，並持續擴大清查中。圖／讀者提供
狡猾的蘇男行竊後再騎贓車行竊後再歸位，意圖嫁禍車主。圖／讀者提供
狡猾的蘇男行竊後再騎贓車行竊後再歸位，意圖嫁禍車主。圖／讀者提供

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