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國慶3天連假湧出遊潮 新北交大籲行車不酒駕 不超速

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

雙十國慶人3天連假湧出遊潮，新北市今年1至8月包括死亡及受傷交通事故共3萬270件，較去年同期略為增加，警方分析事故肇因以未注意車前狀況、未依規定讓車、未保持安全距離、轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮及變換車道或方向不當等為肇事主因，新北市交通大隊呼籲民眾行車不酒駕、不超速、不搶快，共同保障用路安全。

疫情趨緩，國慶連假、歡樂耶誕城、跨年等活動接踵而至，飲宴聚餐逐漸增加，為強勢打擊酒駕，新北警方持續編排勤務，針對轄內KTV、熱炒店周邊及易酒後駕車肇事路段加強執法，經統計111年迄今已取締酒駕約4000件，較去年同期增加35%，將藉強力執法嚇阻酒駕違規人僥倖心態，並向上溯源所有酒駕案件當事人的飲酒場所，從源頭約制酒駕違規人，督促提供飲酒業者應盡社會責任，協助代客叫車、代客駕駛服務。

新北警分析易造成事故發生及提高事故嚴重程度違規行為，針對闖紅燈、嚴重超速、機車未戴安全帽及交叉路口10公尺違規或臨時停車等加強執法，同時利用科技執法設備全天候取締，亦針對轄區內易違規地點及重要路口，編排勤務加強攔查取締，即時矯正違規用路習慣。

新北警方強調，取締只是手段，安全才是目的，呼籲民眾共同維護道路交通安全，請用路人一同遵守道路交通管理相關規範，行車不酒駕、不超速、不搶快，保障你我行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙十國慶人3天連假湧出遊潮，新北交大呼籲行車不酒駕、不超速、不搶快。圖／交大提供
雙十國慶人3天連假湧出遊潮，新北交大呼籲行車不酒駕、不超速、不搶快。圖／交大提供
雙十國慶人3天連假湧出遊潮，新北交大呼籲行車不酒駕、不超速、不搶快。圖／交大提供
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雙十國慶人3天連假湧出遊潮，新北交大呼籲行車不酒駕、不超速、不搶快。圖／交大提供
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