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高雄1歲女童疑遭高溫奶燙成香腸嘴 警方和社工說話了

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高雄1歲女童疑在托兒所，遭保母灌70度高溫奶，小小嘴巴腫成香腸嘴，令人看了相當不捨！雖托兒所保母聲稱泡奶時，有試手溫，是女童不喝將奶瓶丟下撞圍欄，半灌奶噴濺才燙傷女童，但家屬提出7大疑點報警，警方和社會局將調監視器，並將報請檢察官指揮偵辦，社會局則會訪談女童父母，以釐清虐童真相。

一名女子今天凌晨在臉書社團「報廢公社」發文，指控6日下午至托兒所接1歲大的表妹，園方告知表妹喝奶撞到嘴唇，回家發現不對勁送醫，後來去電問老師，對方卻瞎扯泡了70度奶水，當時有試手溫不會燙，就餵奶水給女童，但女童不喝將奶瓶丟去撞圍欄，以致半罐奶水灑在女童臉及口腔。

女子在發文中指出，因女童嘴唇燙傷，腫成香腸嘴，家人帶她二度就醫，醫生說「已是二度燙傷」；女子認為，小孩出事情，第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情，主任竟然說下課家長來接再說就好了。

女童家人提出7大疑點，包括高溫奶水噴濺應該會滴到身體，但女童身上完全沒紅腫，身上髒衣服也不見；奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，不可能瓶蓋撞到會打開，是否奶水太燙才導致奶瓶爆開；當老師每天泡奶，怎會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝？

家屬質疑，女童在學校已非第1次受傷，反而一次比一次嚴重；燙傷當下未告知家長，老師連沖脫泡蓋送基本常識都沒有。

由於整起事件疑點太多，家屬已檢具相關資料和女童遭燙傷的照片報案，轄區警方和社工已介入調查。

受理報案的警方表示，家屬相關報案資料已送至偵查隊，將會報請檢察官指揮，並將調閱托兒所監視器資料，通知園方和餵奶的老師到案說明，以釐清了解是否有虐童情事。

社會局家防中心表示，今天下午將與父母訪談了解情況，後續再與保母訪談，也同步向托嬰中心調閱監視器畫面，將通盤了解狀況後一併認定有無違反兒童及少年福利與權益保障法。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所遭保母餵奶時，遭高溫奶水燙傷，嘴唇腫成香腸嘴。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所遭保母餵奶時，遭高溫奶水燙傷，嘴唇腫成香腸嘴。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童在托兒所喝奶時，遭高溫奶水燙傷嘴巴，圖為家屬帶女童就醫路上拍攝的照片，女童小小嘴巴已腫成香腸嘴，家屬質疑園方虐童已報警。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童在托兒所喝奶時，遭高溫奶水燙傷嘴巴，圖為家屬帶女童就醫路上拍攝的照片，女童小小嘴巴已腫成香腸嘴，家屬質疑園方虐童已報警。圖／取自臉書社團「報廢公社」

托兒 監視器 保母

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