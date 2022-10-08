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豬肉攤猛男操作絞肉機不慎 大拇指遭截斷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名身材壯碩豬肉攤販，上午疑操作絞肉機不慎，手指遭絞斷，嘉義市消防局據報趕往協助救援，檢視右手大拇指遭截斷，立即給予清洗傷口包紮止血，將斷肢處理後一併送往醫院診治。

上午8時許嘉義市忠孝路與公明路一處傳統市場內某豬肉攤，年約60歲李姓男子疑在操作絞肉機時不慎右手指遭機器絞斷，家人趕緊撥打119請求消防局協助。

消防局派遣東區消防分隊前往救援，救護人員到場發現李男左手壓著右手表情非常痛苦，意識清楚，生命徵象穩定，檢視傷處右手大拇指遭截斷，立即給予清洗傷口包紮止血，並將斷指做斷肢處理後一併送往醫院診治。

嘉義市消防局呼籲，運轉中的機器可能伴隨著一些安全上的風險，操作危險性機具時，應特別注意安全操作規定，切勿分心，以免造成工安意外造成自身的危險。

男子左手壓著疑遭絞肉機絞斷的右手傷口表情非常痛苦。記者李宗祐／翻攝
男子左手壓著疑遭絞肉機絞斷的右手傷口表情非常痛苦。記者李宗祐／翻攝

嘉義 工安 傳統市場

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