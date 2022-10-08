高雄男海產店吃喝6小時嫌酒錢貴怒翻桌 警上門就乖付帳
高雄市莊姓男子昨晚和友人相約至三民區一家海產店吃飯，一行6人從晚上6點多，吃到今天凌晨12點多；結帳時，莊男嫌3000餘元酒錢太貴，和店家起口角，憤而當場將3張桌子翻倒，莊男見大批警力聞訊趕抵，乖乖付清酒錢搭車離去。
「社會事新聞影音」Line群組今天上午貼出一則影音，影片中一群客人在三民區鼎力路的海產店吃飯，疑似要結帳時，不滿金額過高，店家和一名男子起爭執，男子憤而當著同行友人的面翻桌，緊接著還連翻了2張無人坐的桌子。
轄區三民二警分局鼎金派出所警方今天凌晨0時30分許，獲報有酒客滋事翻桌，警網立即趕抵現場了解，發現是莊姓男子（63歲）一行約6人，昨晚6點多至海產店消費，喝到今天凌晨時分，欲結帳時，不滿酒錢3000餘元太高，因此起爭執。
由於現場無人受傷，莊男見警方上門，乖乖掏出錢付清酒錢，店家也不願追究，讓莊男等一行人搭車離去。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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