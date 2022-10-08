電子支付車資反遭控坐霸王車 真相大白小黃運將慘了！

吳姓女子在高雄搭計程車，下車時以電子支付方式付車資，不料，小黃司機郭姓男子稱沒收到車資，在社群網頁質疑吳女「搭霸王車」並告她詐欺。案經高雄地方法院查明，發現郭沒察覺吳女輸入司機編號出錯，判決郭賠償吳女3萬元，還給吳女清白。

判決指出，3月17日下午，吳女在高鐵左營站搭郭姓司機的計程車到捷運衛武營站，下車時她以LINE PAY電子支付方式，付車資305元，計程車公司的付款平台也確實收到吳女的付款，郭姓司機未查明原因，便在「計程車交流網」、「靠北高雄計程車」等社群網站貼文、圖，稱吳女「貌似搭霸王車偽裝說用電子支付了」 。

由於郭張貼車內錄影截圖，影片清晰可見吳女的穿著、聲音、正面樣貌，引起媒體注意並受訪指責吳女，「幹嘛去騙我這三百多塊」，事經媒體報導，不少網友留言羞辱吳女，郭還對吳女提出詐欺告訴。

法官查出，郭在吳女下車前，質疑沒收到車資，吳女示出付款內容，郭沒察覺吳女輸入的司機編號輸入錯誤，導致吳女所付的車資誤入同計程車隊其他司機的帳戶，且去派出所提告吳女詐欺。