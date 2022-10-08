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影／新北淨律寺名字畫二度遭竊 警埋伏逮3人尋回25幅

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區淨律寺日前遭竊賊潛入偷走6幅字畫。今天凌晨3時許，3名竊賊二度潛入偷走19幅字畫，當場被埋伏在外的員警逮捕，當場查扣所竊19幅字畫，追回先前所偷6幅字畫，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪將3嫌移送法辦。

據了解，淨律寺創辦人、主持廣元法師（俗名宋元如）是國內有名的書法家，師事趙恆惕、宗孝忱、馬壽華等諸位大師，曾應邀多國舉行聯展，外展所賣字畫得款，全數用在擴建院寺。其中，寺內三樓還設置一處文物館，裡面典藏宋、元、明、清及近代多位大師書畫精品，沒不到竟成宵小覬覦目標，下手行竊。

警方調查，竊賊李男（55歲）、林男（49歲）、陳男（38歲）覬覦新北市樹林區淨律寺內所設博物館珍藏不少宋明清及近代多位名家書畫。周二（4日）先潛入寺中偷走6幅于右任、陳立夫名家墨寶，得手後逃逸。案經寺方人員發現報警處理。樹林警獲報組成專案小組調查，同步派員於現場埋伏。

今天凌晨3時許，3名竊賊果然二度來偷，眾警先在竊賊座車四周埋伏伺機逮人，等3盜賊竊取名家字、畫出來之際，立即上前將人壓制逮捕，當場查扣2輛盜賊的所開來的車輛、犯案工具及18幅書法字畫及1幅山水畫，一併將3人帶回偵辦，警詢後依切道罪嫌送辦。

新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方今天凌晨，當場逮捕竊取淨律寺字畫的三名竊賊，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝

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