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高雄又傳虐童！疑遭灌70度高溫奶 1歲女童燙成香腸嘴

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高雄又傳虐童！疑遭灌70度高溫奶 1歲女童燙成香腸嘴

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄又傳虐童事件！一名女子在臉書社團發文，指6日下午至托兒所接1歲大的表妹時，園方告知表妹喝奶撞到嘴唇，回家發現不對勁送醫，後來去電問老師，卻瞎扯泡了70度奶水，當時手溫不會燙就灌給表妹喝，卻被表妹丟去撞圍欄，以致半罐奶水灑在表妹臉及口腔，但女童家人認為事發過程太多疑點，已報警，警方和社工已介入調查。

臉書社團「報廢公社」今天凌晨，有女網友以「抵制虐童」為題貼文，內容指6日她去托兒所接1歲表妹放學，主任告知，妹妹喝奶時奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，當時她有看到監視器畫面，只見老師原本在前面餵妹妹喝奶 但妹妹不喝， 所以老師帶她去後面監視器照不到的地方 過了半小時才出來。

女子指出，女童回家後，發現她不太對勁，馬上帶去醫院她擦藥，但回到家，嘴唇又更腫了，中間有打給老師問妹妹在學校事情發生經過，老師卻講話吞吞吐吐，完全鬼打牆。

女子說，過程中，她問老師，奶水泡幾度，老師回答：70度，她又追問：沒另外再加冷水下去沖？老師卻表示，當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了；餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，因此當下有立刻抱妹妹起來換衣服。

女子在貼文中質疑，70度是殺死奶粉菌，但照理說應該要在另外加冷水或放涼，再給小孩喝，女子說，因沒看到事情經過，完全無法相信老師所說的到底是不是真相。

女子在文中表示，10月7日一大早，帶著表妹去另一間醫院，醫生說這是「已二度燙傷」；女子認為，小孩出事情，第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情，主任竟然說下課家長來接再說就好了。

女子在文末整理整起事件的7項疑點，1、要是撞到圍欄灑在臉上，應該會滴到身體，但表妹身體完全沒有紅腫；2、通常在學校有髒衣服的話老師會拿給家長帶回去洗，但當天老師只拿圍兜，請問當天的髒衣服呢？

女子提出第三點的質疑，指奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，不可能瓶蓋撞到會打開；4、當老師這麼久了，每天都要泡奶 怎麼會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝呢？小孩不喝肯定就是有問題5、妹妹在學校已經不是第一次受傷了，反而一次比一次嚴重；6、燙傷當下並沒有告知家長，沖脫泡蓋送這基本常識難道老師會不懂嗎？7非常懷疑會不會是奶水太燙導致奶瓶爆開。

由於整起事件疑點太多，女子已檢具相關資料和女童遭燙傷的照片，向轄區警方報案，轄區警方和社工已介入調查。

高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所保母餵奶時，遭高溫燙傷，嘴唇腫漲不成人形。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市1歲女童家屬在臉書社團貼出女童疑在托兒所保母餵奶時，遭高溫燙傷，嘴唇腫漲不成人形。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市又傳虐童事件，1歲女童在托兒所疑被保母以高溫餵奶，燙成香腸嘴。圖／取自臉書社團「報廢公社」
高市又傳虐童事件，1歲女童在托兒所疑被保母以高溫餵奶，燙成香腸嘴。圖／取自臉書社團「報廢公社」

監視器 虐童

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