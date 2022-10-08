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海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

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海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮連日大雨，今天連假首日，清晨卻有一行2男3女，共5人到花蓮海邊進行SUP立槳活動，因為浪大回不了岸邊，經岸巡、空勤、消防連手搜救，先由岸巡艇找到1男3女以海巡艇後送就醫，最後1名男性也在上午9時尋獲，意識清醒，由空勤直升機吊掛送醫。

花蓮縣消防局清晨6時接獲報案，有業者帶領遊客，一共2男3女到海邊進行SUP活動，分乘4艇出發，都有穿救生衣，但因風浪大，5人回不了岸邊，在吉安鄉阿美族文化村外海的花蓮溪出海口需要救援。

消防人員趕赴現場，從岸邊看不到待救者，且因海象不穩定，決定岸邊待命持續搜尋。海巡署第九巡防區岸巡人員出動船艇搜尋，上午7時11分先找到1男3女，由船艇接駁送到花蓮港6號碼頭，再由救護車送往門諾醫院，4人身體狀況都不錯，稍微休息後就可出院。

另有一名男性失蹤，身上有救生衣，但沒有SUP板，第九巡防區請求空勤直升機協助，由直升機在海上持續搜尋，上午9時找到人，意識清醒，吊掛至德興棒球場旁空地，上午9時16分由救護車送往花蓮慈濟醫院。

據了解，今天是1名教練帶9名來自北部的大學生遊客到花蓮溪出海口玩SUP，因大雨水流強勁，其中1男3女很快被帶到海上，教練見狀，命其他5人上岸，自己趕往救援，同樣漂流海上成為待救者。

其他業者指出，今天海象確實不好，不過沒有發布海警，所以水上活動並未受到禁止。

花蓮今天海象不佳，一早卻有業者帶著遊客，5人到海邊玩SUP，因無法回岸求援，幸好都被救起。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮今天海象不佳，一早卻有業者帶著遊客，5人到海邊玩SUP，因無法回岸求援，幸好都被救起。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮今天海象不佳，一早卻有業者帶著遊客，5人到海邊玩SUP，因無法回岸求援，幸好都被救起。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮今天海象不佳，一早卻有業者帶著遊客，5人到海邊玩SUP，因無法回岸求援，幸好都被救起。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 直升機 海巡署

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