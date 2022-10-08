台南市號召企業義消 宗洋水族老董鼓勵員工7人加入成軍

台南市消防五大隊上午在歸仁北極殿舉辦宗洋水族公司企業義消成軍典禮，新加入義消穿戴整齊劃一消防裝備並象徵性將消防水帶接上瞄子，代表今天起承擔「義消」任務，將以學到的消防知識應變火災，發揮滅火功效。

消防局長李明峯表示，這次企業義消招募獲宗洋水族董事長王壹郎支持，7名員工加入義消；對員工有人身保障包括保險、互助金、子女獎學金，工作環境及經驗也會有進一步防救災能力。鼓勵企業主讓員工成為義消，培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，利己又助人，讓場所安全更有保障是目前消防局重點工作。

市長黃偉哲表示，對義消新進人員提供各式災害預防、災害搶救等專業技能。鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義消、就是為確保民眾安全。若企業不幸發生火災時，也能第一時間壓制災害，將人命財產損失降到最低，亦可協助保護地方安全，貢獻企業一己之力，一舉多得，市府頒發感謝狀感謝王董事長對消防事務全力支持協助。