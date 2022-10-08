「富胖達」外送員跑夜單賺340元被竊 賊落網錢早花光

高市陳姓男子因缺錢花用，半夜在楠梓區遊蕩，見Foodpanda外送員跑完夜單，將錢留在機車上後離去，偷走340元；被害人發現辛苦錢被偷，怒報警。警方調監視器掌握竊賊身影，7天後在超商巡簽，撞見陳男當場逮人，但他得手錢早花光。

警方指出，在Foodpanda擔任外送員的陳姓男子（30歲）上個月28日上午至楠梓警分局翠屏派出所報案，指辛苦跑夜單賺來的外送薪資340元，放在德祥路的機車上的小提袋中，卻不翼而飛，因辛苦錢泡湯，希望警方找出竊賊。

警方受理報案後，調閱監視器，發現陳姓男子（24歲）在德祥路四處遊蕩，偷走陳姓外送員的小提袋，於是佈線查緝，並將竊賊身影通傳至各所群組。

翠屏所一組巡邏員警5日下午3時許，至轄區內超商巡簽時，發現陳男正坐在超商外玩手機遊戲，警方從陳男身影認出是偷外送員的竊賊，趨前將他圍住。