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北市今年1到9月交通事故 39人死、1萬8千多人傷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

根據台北市今年1月至9月交通事故資料顯示，A1類交通事故死亡39人，A2類交通事故受傷1萬8仟多人，其中機車為交通事故主要傷亡車種，又以18至25歲族群最多。有鑑於此，文山一警分局日前到政治大學進行交通安全宣導，強化學生族群正確用路、機車安全駕駛觀念，降低交通事故發生。

警方分析機車事故原因，包括未注意車前狀況、未依規定讓車及超速失控等，提醒除要遵守交通規則外，駕駛人應注意路面坑洞或障礙物，不要超速，隨時保持足夠煞車的安全距離，像是30km/hr、40km/hr、50km/hr的時速，其最小煞車安全距離分別為4.5公尺、8公尺、12.5公尺。

為發揮防制效果，警方除播放各類事故影像，並宣導各項道安規定，加深學生安全駕駛觀念。

警方呼籲，維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮等規定，通行安全才有保障。

文山一警分局日前到政治大學進行交通安全宣導，強化學生族群正確用路、機車安全駕駛觀念，降低交通事故發生。記者廖炳棋/翻攝
文山一警分局日前到政治大學進行交通安全宣導，強化學生族群正確用路、機車安全駕駛觀念，降低交通事故發生。記者廖炳棋/翻攝
文山一警分局日前到政治大學進行交通安全宣導，強化學生族群正確用路、機車安全駕駛觀念，降低交通事故發生。記者廖炳棋/翻攝
文山一警分局日前到政治大學進行交通安全宣導，強化學生族群正確用路、機車安全駕駛觀念，降低交通事故發生。記者廖炳棋/翻攝

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