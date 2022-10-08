影／台南安平住宅火警 消防雲梯車升梯救出4人

台南安平文平路上今天凌晨5點26分發生住宅火警，4樓透天厝全面燃燒，4人受困4樓，消防局據報後趕往現場灌救，經破門而入且架梯入內搜救，並出動雲梯車陸續將受困4樓的2男2女一家人救出，輕微嗆傷預防性送醫，火勢也很快被撲滅。屋主懷疑，1樓電動機車起火，起火原因仍待調查。

除起火戶之外，隔壁棟鄰居也有4人受困，消防人員到場後，發現該戶並未受波及，入內迅速協助引導4人脫困，所幸並無大礙，但飽受驚嚇。

台南市消防局調查，火警發生在凌晨5點26分，樓高4層透天厝，4樓有4人受困，抵達現場後發現2樓竄出大量濃煙，消防局已調派8分隊等22車44人趕往現場灌救，6點04分控制火勢，6點08分火勢撲滅。

然而，起火戶內有一家4口受困，消防人員破門入內出火搶救，且由2樓架梯入內，先將民眾帶往4樓安全區域，並運用雲梯車快速升梯，陸續協助4名民眾順利脫困，4人有輕微嗆傷無礙，但仍預防性後送成大醫院。