快訊

很多癌症都是在50歲被發現！30、40、50、60歲健檢最該注意的事

時機敏感！北韓醞釀第七次核試爆之際 試驗場附近發生地震

曾犯5度性侵少女 獨臂男入獄及治療17年後返家 社群瘋傳小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南安平住宅火警 消防雲梯車升梯救出4人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平文平路上今天凌晨5點26分發生住宅火警，4樓透天厝全面燃燒，4人受困4樓，消防局據報後趕往現場灌救，經破門而入且架梯入內搜救，並出動雲梯車陸續將受困4樓的2男2女一家人救出，輕微嗆傷預防性送醫，火勢也很快被撲滅。屋主懷疑，1樓電動機車起火，起火原因仍待調查。

除起火戶之外，隔壁棟鄰居也有4人受困，消防人員到場後，發現該戶並未受波及，入內迅速協助引導4人脫困，所幸並無大礙，但飽受驚嚇。

台南市消防局調查，火警發生在凌晨5點26分，樓高4層透天厝，4樓有4人受困，抵達現場後發現2樓竄出大量濃煙，消防局已調派8分隊等22車44人趕往現場灌救，6點04分控制火勢，6點08分火勢撲滅。

然而，起火戶內有一家4口受困，消防人員破門入內出火搶救，且由2樓架梯入內，先將民眾帶往4樓安全區域，並運用雲梯車快速升梯，陸續協助4名民眾順利脫困，4人有輕微嗆傷無礙，但仍預防性後送成大醫院。

消防人員入內後發現起火地點在1樓，屋主懷疑是電動機車充電所致，燃燒一樓處約15平方公尺，消防局指出，起火原因仍待進一步鑑定。

台南安平文平路上今天凌晨5點26分發生住宅火警，4樓透天厝全面燃燒，4人受困4樓。記者邵心杰／攝影
台南安平文平路上今天凌晨5點26分發生住宅火警，4樓透天厝全面燃燒，4人受困4樓。記者邵心杰／攝影
台南消防局雲梯車快速升梯，陸續協助4名受困民眾順利脫困。記者邵心杰／攝影
台南消防局雲梯車快速升梯，陸續協助4名受困民眾順利脫困。記者邵心杰／攝影
消防局陸續協助4名民眾順利脫困，4人有輕微嗆傷無礙，仍預防性後送成大醫院診療。記者邵心杰／攝影
消防局陸續協助4名民眾順利脫困，4人有輕微嗆傷無礙，仍預防性後送成大醫院診療。記者邵心杰／攝影

透天厝 台南

延伸閱讀

台中民代爭取豐洲國小、神岡消防公園月底增設YouBike 2.0

地震常造成多重災害 台南消防三大隊結合地方演練搶救

太萌了！10公尺米奇米妮超巨型陸上氣球登陸台南安平

海巡平戰轉換艦安平級拼成軍下水 宣示耐風力提升九級

相關新聞

影／台南安平住宅火警 消防雲梯車升梯救出4人

台南安平文平路上今天凌晨5點26分發生住宅火警，4樓透天厝全面燃燒，4人受困4樓，消防局據報後趕往現場灌救，經破門而入且...

北市今年1到9月交通事故 39人死、1萬8千多人傷

根據台北市今年1月至9月交通事故資料顯示，A1類交通事故死亡39人，A2類交通事故受傷1萬8仟多人，其中機車為交通事故主...

9月大嬰遭蓋被悶死 家長疑非個案

新北板橋米綺托嬰中心今年9月大徐姓女嬰被托育人員涉嫌蓋被悶死，事後社會局裁罰24萬，業者6月自行休業。家長昨開記者會，指...

國道突飛來鐵片砸中妻⋯陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

一對夫妻2日時駕車行經國道3號101K附近，沒想到卻被前方噴飛的鐵片擊碎擋風玻璃，並當場砸中坐在副駕的妻子，送醫後仍未脫離險境，陷入重度昏迷，而妻子昏迷前仍關心老公「你有沒有怎麼樣」惹人鼻酸。

原子少年成員默認酒後邪念願受懲 受害網紅今提告

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）本月5日遭人於Dcard爆料疑似酒後意圖對女性霸王硬上弓，且對方疑...

抗癌18年 新北女刑警仍不敵病魔 享年48歲

抗癌18年，新北市刑警大隊女刑警李佳蕙今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。