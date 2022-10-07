快訊

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆「愛上嫂嫂」

地牛翻身！花蓮發生規模4.5有感地震 深度僅13.8公里

「原子少年」成員連結未成年少女沒避孕 公司懲處出爐引眾怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假剛開始…民眾返鄉中 台鐵列車屏東遭撞上下行誤點

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

國慶三天連假起跑，龐大返鄉人潮仍在輸運中，台鐵386次自強號列車今晚上7點多在屏東南州至潮州間發生事故，據了解，因有一部機車不明原因突闖平交道，造成列車急剎受損，所幸機車騎士緊急跳開，現場無人傷亡，目前上下行列車已恢復運行，但延遲約10餘分鐘。

屏東車站表示，該次列車7點18分行駛至南州、潮州間旗官路平交道時，因機車騎士侵入路線遭列車撞擊，造成列車急剎，因騎士跳開無人受傷，但機車卡在車底下軔管洩落，已通知潮州派單機救援，已通知路警前往處理。

屏東車站指示，386次乘客已由324次列車接駁運行，到晚上9點30分為止，上下行列車約延遲10餘分鐘，事故原因仍待調查釐清。據了解，晚上受損的是台鐵EMU3000型新美學自強號，台鐵已打算求償。

台鐵386次自強號列車今晚上7點多在屏東南州至潮州間發生事故，有一部機車不明原因突闖平交道，造成列車急剎受損。圖／屏東小鎮資訊提供
台鐵386次自強號列車今晚上7點多在屏東南州至潮州間發生事故，有一部機車不明原因突闖平交道，造成列車急剎受損。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東 台鐵

延伸閱讀

本土破5萬例碰國慶連假、開國門「0+7」 專家估疫情轉折時間點

今年最後一場！岡山籃籗會將國慶雙連假登場

影／屏東飆仔車聚首波16人到案 雙B改裝車是最愛

國慶連假國三西濱北上匝道封閉 比秋節連假減少8小時

相關新聞

國道突飛來鐵片砸中妻⋯陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

一對夫妻2日時駕車行經國道3號101K附近，沒想到卻被前方噴飛的鐵片擊碎擋風玻璃，並當場砸中坐在副駕的妻子，送醫後仍未脫離險境，陷入重度昏迷，而妻子昏迷前仍關心老公「你有沒有怎麼樣」惹人鼻酸。

台中1日2起工安意外 2名建築工人慘墜地1死1重傷

台中市東區今上午吳姓工人墜落地下2樓身亡，下午4點多西屯區台灣大道另1棟建案也傳出工安意外，卓姓男子掉落至地下4樓失去呼...

影／10屁孩「白牌機車戴口罩」闖快速道路 警開單罰13萬

台南市警六分局據報10月2日凌晨1時6分有10輛機車成群結隊在南區永成路灣裡匝道口騎上台86快速道路。經調閱監視器過濾比...

國慶連假剛開始…民眾返鄉中 台鐵列車屏東遭撞上下行誤點

國慶三天連假起跑，龐大返鄉人潮仍在輸運中，台鐵386次自強號列車今晚上7點多在屏東南州至潮州間發生事故，據了解，因有一部...

原子少年成員默認酒後邪念願受懲 受害網紅今提告

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）本月5日遭人於Dcard爆料疑似酒後意圖對女性霸王硬上弓，且對方疑...

抗癌18年 新北女刑警仍不敵病魔 享年48歲

抗癌18年，新北市刑警大隊女刑警李佳蕙今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。