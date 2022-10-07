國慶連假剛開始…民眾返鄉中 台鐵列車屏東遭撞上下行誤點

國慶三天連假起跑，龐大返鄉人潮仍在輸運中，台鐵386次自強號列車今晚上7點多在屏東南州至潮州間發生事故，據了解，因有一部機車不明原因突闖平交道，造成列車急剎受損，所幸機車騎士緊急跳開，現場無人傷亡，目前上下行列車已恢復運行，但延遲約10餘分鐘。

屏東車站表示，該次列車7點18分行駛至南州、潮州間旗官路平交道時，因機車騎士侵入路線遭列車撞擊，造成列車急剎，因騎士跳開無人受傷，但機車卡在車底下軔管洩落，已通知潮州派單機救援，已通知路警前往處理。