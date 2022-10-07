原子少年成員默認酒後邪念願受懲 受害網紅今提告

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）本月5日遭人於Dcard爆料疑似酒後意圖對女性霸王硬上弓，且對方疑似為未成年高中生，女方於限動公布與男方錄音檔，氣道：「化小我大不了可以說『你很垃圾』，化大我可以告你」，受害的未成年網紅少女今晚由家屬及新北市社會局社工陪同向新北市中和警分局報案提告，而小孩所屬的唱片公司迄今尚未有回應。

未滿17歲的受害網紅少女本月5日於社群公布2張聲稱是與小孩的對話截圖，男方先是道歉「對不起啊，我昨天太過分了⋯妳沒受傷吧」，而後女方回覆「沒事啦，沒關係，你喝多了」，並寫道：「我真的不想忍耐，每一次我都是我一昧的忍讓男人對我做的糟糕的事情但，這次你要我不要害你，你說了三次，我做到，但你沒有；我真的想認真了，你自己也說你不是不想認真，但還是這樣，我知道我這樣也是讓我自己難堪，但我真的不想忍耐了，我再（在）說的時候我一滴眼淚就沒掉，我不想再當好欺負的女生了，你知道我有多難過，你知道我有多失望，這些我都說了，對不起，我這次不想忍了」。

女方的朋友在下方留言區說明始末，指於朋友聚會認識小孩，當晚友人接到女方受驚痛哭的電話，稱小孩酒後硬拉女方上車、要女方跟他回家，中間男方雖一度意識不清，但女方沒逃、送他回家，但沒想到小孩突然想對女方霸王硬上弓，女方逃到門口，但被抓回來，幸好女方成功打電話給好友求救，才沒發生憾事。

友人先稱小孩酒醒後找女方道歉，女方不甘心被非男友人如此對待而提出交往，小孩也答應了，才交往一周就對女方冷暴力，與前曖昧對象藕斷絲連、天天喝酒等事，還多次要女方吃事後避孕藥。被網友質疑「所以為什麼要跟讓你害怕的人交往？」、「笑死，斯德哥爾摩症候群」，友人才補充當時女方表明「我不跟不是男朋友的人上床」，小孩就說「那我們交往」。

小孩隸屬「原子少年」冠軍團「天王星」成員，未來將在滾石唱片正式出道，還未正式出道就被欽點為知名汽車品牌大使、線上遊戲代言人等，人氣買氣皆紅不讓！

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原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年網紅少女。圖／摘自IG

原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年網紅少女，受害網紅少女今由家屬陪同向新北市中和警分局報案提告。記者王長鼎／翻攝