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抗癌18年 新北女刑警仍不敵病魔 享年48歲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

抗癌18年，新北市刑警大隊女刑警李佳蕙今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員，當年由本報人物專訪報導刊載過。新北市刑大今發起「警心行動」，期望凝聚新北市全體員警的力量，協助家屬成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助協助完成請領程序，為李佳蕙及其遺眷盡一分心力，感謝其生前為新北治安的付出與貢獻。

李佳蕙從警已28年，警專11期畢業後，先後在海山警分局勤務指揮中心、樹林警分局偵查隊、新北市大等單位服務，在海勤務指揮中心擔任執勤員接聽110報案電話，受理民眾各類報案，解決困難，排除危害，保障人民生命財產安全。

在樹林偵查隊擔任偵查佐及市刑大經濟組警務佐時，專職負責預防犯罪，無論是社區治安座談會、執行金融機構防搶暨攔截圍捕演練或協助婦幼防竊、防詐、防暴力宣導等，都能看到克盡職守、戮力從公的身影，深獲長官信任和讚賞。

李佳蕙與丈夫蕭信志感情恩愛和睦，對於孩子的品行及學業也不忘嚴格要求，關愛更是無怨無悔的付出，盡責地扮演好女兒、好太太、好母親的角色，在其不幸離世後，留下母親、丈夫及一對在學的子女，新北市警局為照顧遺眷，發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的同仁照顧家人，呼籲各界發揮愛心，共盡最後一分心力，也公布遺眷帳戶兆豐商業國際銀行、戶名蕭信志、帳號01710641732，共同協助遺眷度過難關。

抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員，當年由本報人物專訪報導刊載。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員，當年由本報人物專訪報導刊載。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲。圖／警方提供
抗癌18年，新北市刑大女刑警李佳蕙（右）今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲。圖／警方提供

丈夫 警察

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