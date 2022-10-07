驚！西螺阿嬤載孫騎車 遭大貨車撞上3人捲車底

雲林西螺一名郭姓婦人今天中午騎機車到中山國小校門口前接雙胞胎孫子放學，離去時疑未注意左方車況，遭剛起步的大貨車撞上，3人瞬間被捲進車底，旁人見狀緊急請司機停車，幸好當時車速不快，人僅受到驚嚇。

66歲郭姓婦人今天中午12時許到中山國小接孫子下課，當時周邊因有其他車輛停放，郭婦遂從車間鑽出至車道，準備騎往對向車道離去，未料才剛騎到同向車道上、準備穿越時，隨遭因綠燈而起步的大貨車撞上，祖孫3人被捲進車底，驚險一瞬間，現場目擊者嚇得疾呼司機停車。

33歲鄧姓司機聞聲發覺有異，馬上將車輛後退且下車查看，所幸郭婦與其孫意識清醒僅輕傷，自行爬出車底；據了解，鄧姓司機因視線死角緣故，當下未察覺有機車通過車前，聽到外頭驚呼聲也嚇出一身冷汗，幸好未釀人員傷亡，是不幸中的大幸。